Η Κόμο νίκησε 3-0 στην έδρα της Λέτσε με σκόρερ Δουβίκα, δείτε τα γκολ
Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει το έβδομο γκολ τη φετινή σεζόν, η Κόμο πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λέτσε (0-3) μπαίνοντας στην εξάδα της Serie A
Επιστροφή στις νίκες με εμφατικό τρόπο και με σκόρερ τον Τάσο Δουβίκα για την Κόμο! Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας επικράτησε της Λέτσε εκτός έδρας με 3-0, «τρίποντο» με το οποίο ανέβηκε στην 6η θέση της Serie A κάνοντας όνειρα Ευρώπης.
Στο 20ό λεπτό, η Κόμο άνοιξε το σκορ με τον Νίκο Παζ που δεν δίστασε να εκτελέσει από μακριά, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα. Η νίκη της Κόμο «κλείδωσε» στο β' μέρος.
Στο 66' ο Ραμόν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του προτού αναλάβει ο Δουβίκας. Ο Έλληνας επιθετικός δέχθηκε την κάθετη πάσα του Παζ στην περιοχή και εκτέλεσε με τη μία στο 75' για το τελικό 0-3. Για τον Δουβίκα αυτό ήταν το 7ο γκολ την τρέχουσα σεζόν με την Κόμο σε 18 συμμετοχές, ενώ έχει επίσης και μία ασίστ.
Τορίνο - Κάλιαρι 1-2
«Διπλό», μάλιστα με ανατροπή, και για την Κάλιαρι που έκανε ένα σημαντικό βήμα σωτηρίας στην έδρα της Τορίνο.
Παρότι ο Βλάσιτς είχε δώσει προβάδισμα στο 28ο λεπτό στους γηπεδούχους, οι Νησιώτες έφεραν τα πάνω-κάτω. Στο 45' ισοφάρισαν με τον Πράτι σε 1-1 και στο 66' ο Κιλικσόι έκανε το 1-2 που έμεινε ως το τέλος.
Πάρμα - Φιορεντίνα 1-0
Ακόμη ένα απογοητευτικό μεσημέρι βίωσε η Φιορεντίνα, η οποία, λίγες ημέρες μετά το πρώτο της τρίποντο στο πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια και γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Πάρμα.
Οι «βιόλα» είχαν τον έλεγχο και περισσότερες τελικές (23-13), όμως αποδείχθηκαν εξαιρετικά αναποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια.
Η Πάρμα βρήκε τη στιγμή της στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και δεν τη σπατάλησε. Στο 48ο λεπτό ο Πελεγκρίνο δημιούργησε τις προϋποθέσεις και ο Σόρενσεν εκτέλεσε για το 1-0, σκορ που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση.
Παρά τις αλλαγές και την αυξημένη πίεση μέχρι το φινάλε, η Φιορεντίνα δεν τα κατάφερε, με τους «παρμένζι» να αντέχουν και να πανηγυρίζουν ένα πολύτιμο τρίποντο, φτάνοντας τους 17 βαθμούς και παίρνοντας βαθμολογική ανάσα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής της Serie A:
Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0 (48΄ Σόρενσεν)
Λέτσε-Κόμο 0-3 (20' Παζ, 66΄Ραμόν, 75' Δουβίκας,)
Τορίνο-Κάλιαρι 1-2 (28' Βλάσιτς - 45' Πράρι, 66' Κιλικσόι)
Ουντινέζε-Λάτσιο 27/12
Πίζα-Γιουβέντους 27/12
Μίλαν-Βερόνα 28/12
Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12
Μπολόνια-Σασουόλο 28/12
Αταλάντα-Ίντερ 28/12
Ρόμα-Τζένοα 29/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
Ίντερ 33 -15αγ.
Μίλαν 32 -15αγ.
Νάπολι 31 -15αγ.
Ρόμα 30
Γιουβέντους 29
Κόμο 27
Μπολόνια 25 -15αγ.
Λάτσιο 23
Αταλάντα 22
Σασουόλο 21
Κρεμονέζε 21
Ουντινέζε 21
Τορίνο 20
Κάλιαρι 18
Πάρμα 17
Λέτσε 16
Τζένοα 14
Βερόνα 12 -15αγ.
Πίζα 11
Φιορεντίνα 9 -17αγ.
