Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Μεγάλο διπλό για τους «Πολίτες» με λυτρωτή τον Τσερκί, δείτε τα γκολ
Η Σίτι άνοιξε το σκορ με τον Ράιντερς στο 48', με τη Φόρεστ να απαντάει άμεσα με τον Χάτσινσον στο 54', πριν ο Τσερκί γίνει ήρωας για την ομάδα του Γκουαρδιόλα
Την εξαιρετική της πορεία συνέχισε η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επικράτησε 2-1 της Νότιγχαμ Φόρεστ το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12) και πανηγύρισε την όγδοη συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έφτασε έτσι τους 40 βαθμούς μετά από 18 αγωνιστικές και ανέβηκε στην κορυφή της Premier League, έχοντας πάντως έναν αγώνα περισσότερο από την Άρσεναλ.
Το σκορ άνοιξε στο 48ο λεπτό ο Ρέιντερς, όμως η Νότιγχαμ αντέδρασε γρήγορα, ισοφαρίζοντας στο 54’ με τον Χάτσινσον.
Το ματς κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν στο 83’ ο Τσερκί εκτέλεσε με μονοκόμματο σουτ τον Βίκτορ και χάρισε στη Σίτι ένα πολύτιμο τρίποντο, που την έφερε στην κορυφή του πίνακα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League:
Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0 (24΄ Ντόργκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2 (54΄ Χάτσινσον - 48΄ Ρέιντερς, 83΄ Τσερκί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Μπράιτον 27/12
Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 27/12
Μπέρνλι-Έβερτον 27/12
Λίβερπουλ-Γουλβς 27/12
Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 27/12
Τσέλσι-Άστον Βίλα 27/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 40 -18αγ.
Άρσεναλ 39
Άστον Βίλα 36
Τσέλσι 29
Λίβερπουλ 29
Μάντσεστερ Γ. 29 -18αγ.
Σάντερλαντ 27
Κρίσταλ Πάλας 26
Μπράιτον 24
Έβερτον 24
Νιούκαστλ 23 -18αγ.
Μπρέντφορντ 23
Φούλαμ 23
Τότεναμ 22
Μπόρνμουθ 22
Λιντς 19
Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -18αγ.
Γουέστ Χαμ 13
Μπέρνλι 11
Γουλβς 2
