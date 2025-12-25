Νέο ειδύλλιο στη σόουμπιζ; Η Gazzetta dello Sport γράφει για σχέση της Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ της Μίλαν
Νέο ειδύλλιο στη σόουμπιζ; Η Gazzetta dello Sport γράφει για σχέση της Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ της Μίλαν
Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση -ή διάψευση- η φήμη έχει αρχίσει να εξαπλώνεται τόσο στην Ιταλία όσο και στις ΗΠΑ
Εκείνη συγκαταλέγεται αυτή τη στιγμή στις πιο περιζήτητες, ανερχόμενες σταρ του Χόλιγουντ, μολονότι διακρίνεται περισσότερο για το φυσικό της κάλλος και λιγότερο για τις ερμηνευτικές της επιδόσεις.
Εκείνος αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα: ένας Αμερικανός ποδοσφαιριστής που όχι μόνο διακρίνεται πέρα από τον Ατλαντικό, αλλά διαπρέπει και σε έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους: την θρυλική Μίλαν.
Πρόκειται, για να μην σας... κρατάμε σε αγωνία, για τη Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία βλέπει την καριέρα της να εκτοξεύεται, και τον στράικερ των «ροσονέρι» και της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Κρίστιαν Πούλισικ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Gazzetta dello Sport, οι δύο τους φέρονται να διατηρούν σχέση. Παρ' ότι, μάλιστα, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία επίσημη επιβεβαίωση, η σχετική φημολογία έχει ήδη αρχίσει να εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ιταλία.
Ο Αμερικανός διεθνής είχε στο παρελθόν δεσμό με την γκολφέρ Αλέξα Μέλτον, μια σχέση που τελικά δεν είχε συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, η Σίντνεϊ Σουίνι χώρισε φέτος από τον Τζόναθαν Νταβίνο, ενώ έως τις αρχές Νοεμβρίου το όνομά της είχε συνδεθεί δημοσιογραφικά με τον επιχειρηματία Σκούτερ Μπράουν, με τον οποίο εθεάθησαν σε ουκ ολίγα τρυφερά τετ-α-τετ το τελευταίο διάστημα.
Μένει να δούμε αν οι... επιρρεπείς στο κουτσομπολιό περί διασήμων, Ιταλοί, έχουν δίκιο ή... ανακάλυψαν ένα ειδύλλιο που δεν υπάρχει, σαν ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο παραμύθι.
Pulisic e Sydney Sweeney, il gossip che fa impazzire l'Italia e storcere il naso in America https://t.co/xeKmn0YnVj— La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 25, 2025
