Σίντνεϊ Σουίνι: Η τελευταία εμφάνισή της θύμισε Μέριλιν Μονρόε
Η ηθοποιός επέλεξε για την πρεμιέρα του νέου της φιλμ ένα φόρεμα παρόμοιο με εκείνο της θρυλικής σταρ στην ταινία «Επτά χρόνια φαγούρα»
Μια εμφάνιση που θύμισε τη Μέριλιν Μονρόε έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι. Η 28χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, με την ενδυματολογική της επιλογή να παραπέμπει στη θρυλική κινηματογραφική σταρ.
Η Σουίνι τράβηξε τα βλέμματα των παρευρισκομένων και τα φλας των φωτογράφων με ένα λευκό φόρεμα με βαθύ ντκολτέ δια χειρός Γκάλια Λαχάβ.
Το φόρεμα είχε εφαρμοστό μπούστο που τόνιζε τη μέση και μια μακριά, εντυπωσιακή φούστα με τελείωμα από φτερά και παρουσίαζε ομοιότητες με εκείνο που φορούσε η Μέριλιν Μονρόε στην εμβληματική ταινία του Μπίλι Γουάιλντερ «Επτά χρόνια φαγούρα».
