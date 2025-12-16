Σίντνεϊ Σουίνι: Η τελευταία εμφάνισή της θύμισε Μέριλιν Μονρόε
GALA
Σίντνεϊ Σουίνι Μέριλιν Μονρόε

Σίντνεϊ Σουίνι: Η τελευταία εμφάνισή της θύμισε Μέριλιν Μονρόε

Η ηθοποιός επέλεξε για την πρεμιέρα του νέου της φιλμ ένα φόρεμα παρόμοιο με εκείνο της θρυλικής σταρ στην ταινία «Επτά χρόνια φαγούρα»

Σίντνεϊ Σουίνι: Η τελευταία εμφάνισή της θύμισε Μέριλιν Μονρόε
10 ΣΧΟΛΙΑ
Μια εμφάνιση που θύμισε τη Μέριλιν Μονρόε έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι. Η 28χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, με την ενδυματολογική της επιλογή να παραπέμπει στη θρυλική κινηματογραφική σταρ.

Η Σουίνι τράβηξε τα βλέμματα των παρευρισκομένων και τα φλας των φωτογράφων με ένα λευκό φόρεμα με βαθύ ντκολτέ δια χειρός Γκάλια Λαχάβ. 

Το φόρεμα είχε εφαρμοστό μπούστο που τόνιζε τη μέση και μια μακριά, εντυπωσιακή φούστα με τελείωμα από φτερά και παρουσίαζε ομοιότητες με εκείνο που φορούσε η Μέριλιν Μονρόε στην εμβληματική ταινία του Μπίλι Γουάιλντερ «Επτά χρόνια φαγούρα».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@hellomag

Sydney Sweeney channels a little Marilyn Monroe magic at the LA premiere of The Housemaid — and we love to see it ✨

♬ 2 Little 2 Late - Levi & Mario
Σίντνεϊ Σουίνι: Η τελευταία εμφάνισή της θύμισε Μέριλιν Μονρόε
Σίντνεϊ Σουίνι: Η τελευταία εμφάνισή της θύμισε Μέριλιν Μονρόε


Φωτογραφίες: Getty, 20TH CENTURY FOX - Album / Album / Profimedia
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης