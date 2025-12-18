Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Το σχόλιο του Έλον Μασκ για το μπούστο της Σίντνεϊ Σουίνι που προκάλεσε την οργή των θαυμαστών της
Η ανάρτηση προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, με πολλούς χρήστες να τη χαρακτηρίζουν ακατάλληλη και άκομψη
Νέες αντιδράσεις προκάλεσε ο Έλον Μασκ στην πλατφόρμα X, ύστερα από ανάρτηση που έκανε με αφορμή την εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι σε κινηματογραφική πρεμιέρα στο Λος Άντζελες.
Ο 54χρονος δισεκατομμυριούχος βρέθηκε στο στόχαστρο χρηστών του μέσου που του ανήκει, όταν σχολίασε –με έμμεσο και ειρωνικό τρόπο– την ενδυματολογική επιλογή της 28χρονης ηθοποιού στην πρεμιέρα του νέου ψυχολογικού θρίλερ The Housemaid. Η Σουίνι είχε τραβήξει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα λευκό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και φούστα διακοσμημένη με φτερά.
Σε απάντηση βίντεο από την εμφάνισή της, ο Μασκ ανήρτησε ένα εκτός θέματος, όπως χαρακτηρίστηκε, γραφικό που έμοιαζε να έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Το υλικό περιλάμβανε αφενός την εικόνα μιας γυναίκας με έντονα χαρακτηριστικά στο στήθος και τη λεζάντα «What it looks like» και αφετέρου ένα σχεδιάγραμμα σώματος με κατακόκκινη, «φλεγμονώδη» σπονδυλική στήλη. Στο σκίτσο, η γυναίκα εμφανιζόταν να λέει τη λέξη «Owie» με παιδική φωνή, υπονοώντας πόνο στην πλάτη λόγω του μεγέθους του στήθους της.
Η ανάρτηση προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, με πολλούς χρήστες να τη χαρακτηρίζουν ακατάλληλη και άκομψη, ιδίως λόγω της μεγάλης ηλικιακής διαφοράς μεταξύ του Μασκ και της ηθοποιού, αλλά και εξαιτίας παλαιότερων σχολίων του προς νεότερες γυναίκες που είχαν επίσης δεχθεί κριτική.
«Είναι 30 χρόνια νεότερή σου. Παράξενο», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, συνοψίζοντας τις αντιδράσεις που κυριάρχησαν κάτω από την επίμαχη ανάρτηση.
Άλλοι συνέκριναν την ανάρτηση του Μασκ με προηγούμενες αναρτήσεις που απευθύνονταν σε νεαρές γυναίκες και τις οποίες επίσης βρήκαν ανάρμοστες.
Ένας χρήστης αναφέρθηκε σε μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση που έκανε ο Έλον Μασκ τον Σεπτέμβριο του 2024 και απευθυνόταν στην Τέιλορ Σουίφτ. «Εντάξει, Τέιλορ... κέρδισες... Θα σου κάνω ένα παιδί και θα προστατεύσω τις γάτες σου με τη ζωή μου», είχε γράψει ο Έλον Μασκ με περίεργο τρόπο την εποχή εκείνη, σε απάντηση στην υποστήριξη της Τέιλορ Σουίφτ προς την Καμάλα Χάρις για την προεδρία στις εκλογές του 2024.
«Μεταξύ αυτής της απάντησης στην Τέιλορ Σουίφτ και της απάντησης στη Sydney Sweeney, δεν ξέρω ποιο tweet του Μασκ είναι πιο αξιολύπητο», έγραψε ο χρήστης, πριν αναλογιστεί πόσο έχει αλλάξει η φήμη και η δημόσια εικόνα του δισεκατομμυριούχου τα τελευταία χρόνια. «Το 2018, το να μαθαίνεις για αυτόν τον τύπο ήταν σαν να μαθαίνεις για τον πραγματικό Iron Man».
Can’t be easy pic.twitter.com/N1Nb7qfq03— Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2025
