ΠΑΟΚ: Έτοιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ζίβκοβιτς

Με ένα ευχάριστο νέο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει του μεγάλου αγώνα με τον Παναθηναϊκού στην Τούμπα, για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League (21/12, 19:30).

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν τις προηγούμενες ημέρες, καθώς προπονήθηκε κανονικά με τους συμπαίκτες του και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού.

Από την πλευρά τους οι Πέλκας, Γιακουμάκης και Σάστρε δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Μιχαηλίδης και Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Οι υπόλοιποι παίκτες δούλεψαν υπό τις οδηγίες του τεχνικού επιτελείου στο κομμάτι της τακτικής, με διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια αναφορικά με την προσέγγιση του αγώνα.

Το Σάββατο (20/12) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45 και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.