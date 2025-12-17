ΠΑΟΚ: Η νέα διοίκηση της ΚΑΕ και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ
ΠΑΟΚ Αριστοτέλης Μυστακίδης ΚΑΕ ΠΑΟΚ Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΠΑΟΚ: Η νέα διοίκηση της ΚΑΕ και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ

Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ βαδίζει με γοργά βήματα στην εποχή Μυστακίδη με την ΚΑΕ να ανακοινώνει τη σύνθεση του νέου ΔΣ που είναι το πρώτο αιρετό μετά από 20 χρόνια

ΠΑΟΚ: Η νέα διοίκηση της ΚΑΕ και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εδώ και λίγες ημέρες έχει αλλάξει σελίδα και οι αλλαγές συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στις 27 Νοεμβρίου κι αφού στις 3 Δεκεμβρίου ορίστηκε η νέα προσωρινή διοίκηση σήμερα πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση από την οποία προέκυψε το νέο διοικητικό συμβούλιο.

Μία ακόμη ιστορική ημέρα καθώς μετά από 20 χρόνια διοικήσεων πρωτοδικείου (λόγω των χρεών που κουβαλούσε η ομάδα) απέκτησε μια «κανονική», αιρετή διοίκηση με τον ιστορικό ηγέτη του μπασκετικού ΠΑΟΚ Νίκο Βεζυρτζή να διατηρεί τη θέση του προέδρου.



Από κει και πέρα εξίσου σημαντική ήταν και η είδηση που φορά την έγκριση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ να ξεπερνά κάθε προσδοκία και σίγουρα τα πολύ χαμηλά όρια του μπάσκετ της Ελλάδας.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 17 Δεκεμβρίου 2025, εκλέχθηκε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

To νέο Συμβούλιο είναι επταμελές, έχει πενταετή θητεία και την ακόλουθη σύνθεση:

Νικόλαος Βεζυρτζής, Πρόεδρος

Βασίλειος Οικονομίδης, Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Πετμεζάς, Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Ζαμπίτης, μέλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος, μέλος

Δημήτριος Πατρίδας, μέλος

Ευάγγελος Τσακμακάς, μέλος.»
