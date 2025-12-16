O Τέλης Μυστακίδης δεν πήρε την ΠΑΕ, αλλά ονειρεύεται με την ΚΑΕ γήπεδο και NBA Europe
O Τέλης Μυστακίδης δεν πήρε την ΠΑΕ, αλλά ονειρεύεται με την ΚΑΕ γήπεδο και NBA Europe
O Θεσσαλονικιός μεγιστάνας ανέλαβε την «παιδική του αγάπη» και φιλοδοξεί να διεκδικήσει στα ίσια το ριμπάουντ από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Για μία δεκαετία (από τα μέσα του ’80 έως τα μέσα του ’90) το απόλυτο αθλητικό γεγονός στην ελληνική επικράτεια ήταν τα μπασκετικά ντέρμπι Αρης - ΠΑΟΚ. Οι μάχες των Γκάλη, Γιαννάκη, Σούμποτιτς, Φιλίππου με τους Πρέλεβιτς, Κόρφα, Σταυρόπουλο, Φασούλα κρατούσαν καθηλωμένους όλους τους Έλληνες μπροστά από τους τηλεοπτικούς δέκτες, καθώς μόνο 5.000 τυχεροί βρίσκονταν στις κερκίδες του Παλέ ντε Σπορ. Το «τυχεροί» είναι πολύ λίγο για να περιγράψει αυτούς που μπορούσαν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τον συγκεκριμένο αγώνα, με τα μαγικά χαρτάκια να κυκλοφορούν ένα μήνα πριν από το ματς και σε χρόνο dt να εξαφανίζονται...
Με τον Άρη σε ρόλο φαβορί και τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να εκθρονίσει τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, εκείνες οι μάχες ασπρόμαυρων και κιτρινόμαυρων, με τους οπαδούς να τους χωρίζει ένα κομμάτι σχοινί, έχουν περάσει στην Ιστορία. Οι περισσότεροι θεωρούσαν ανεπιστρεπτί, όμως μέσα σε λίγους μήνες το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης ζει τη δική του άνοιξη.
Η αρχή έγινε με την εμφάνιση του Ρίτσαρντ Σιάο στα κοινά του Άρη, ωστόσο η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή με την εμπλοκή του Τέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, του Θεσσαλονικιού μεγιστάνα (5ος πιο πλούσιος Έλληνας στη λίστα του «Forbes») και οπαδού του Δικεφάλου, ο οποίος έχοντας αλλάξει ρότα στην επιχειρηματική του δραστηριότητα έκρινε ότι ήρθε η στιγμή να ασχοληθεί με την παιδική του αγάπη.
Έχουν περάσει έξι μήνες από τη στιγμή που το ασπρόμαυρο οικοσύστημα κουνήθηκε συθέμελα από την ξαφνική (;) εμφάνιση στο προσκήνιο του Μυστακίδη. Το βράδυ της 16ης Ιουνίου, ο ΑΣ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την εξουσιοδότηση στον (πρώην πια) πρόεδρο του Ερασιτέχνη Θανάση Κατσαρή, να υπογράψει συμφωνία με τον κ. Μυστακίδη για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.
Από εκείνη τη στιγμή τίποτα πια δεν θα ήταν το ίδιο στον ΠΑΟΚ. Κι αφού πέρασε ένα γεμάτο πεντάμηνο με το κλίμα να θυμίζει μπαρούτι και τον εμφύλιο προ των πυλών, τώρα ο σύλλογος βιώνει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Γιατί πλέον στο κάδρο δίπλα στον Ιβάν Σαββίδη (που εντέλει θα κατασκευάσει τη Νέα Τούμπα και παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ) προστέθηκε και ο Τέλης Μυστακίδης ως ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ,
Μια εξέλιξη που προέκυψε με διαδικασίες fast track, καθώς την 1η Σεπτεμβρίου με email ενημέρωσε για την πρόθεσή του να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ομάδας μπάσκετ και προτού συμπληρωθούν τρεις μήνες (27 Νοεμβρίου) έγινε και με τη βούλα ο νέος ιδιοκτήτης της.
«Αφού θέλει να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ γιατί δεν παίρνει την ΚΑΕ που έχει ανάγκη, για να έχει ο σύλλογος δύο πανίσχυρους διοικητικούς παράγοντες;» αναρωτιόντουσαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων μεταξύ σοβαρού και αστείου, με την ευχή τους να γίνεται πραγματικότητα και δικαιολογημένα να ονειρεύονται μεγαλεία του παρελθόντος.
Οσο περνούσαν οι μέρες και ήταν πλέον φανερό ότι ο Θανάσης Χατζόπουλος (ο άνθρωπος που κράτησε ζωντανό το τμήμα μπάσκετ μπαίνοντας μπροστά στη διοίκηση Πρωτοδικείου και κατάφερε να καθαρίσει τη χρεωμένη ΚΑΕ) θα παρέδιδε τη σκυτάλη στον κ. Μυστακίδη, ως είθισται σ’ αυτές τις περιπτώσεις, άρχισαν να κυκλοφορούν και οι διάφορες φήμες χωρίς από την πλευρά τού (τότε) υποψήφιου αγοραστή να υπάρχει κάποια επιβεβαίωση.
Η μοναδική αντίδραση προέκυψε όταν κάποια στιγμή οι διαπραγματεύσεις φάνηκαν να οδηγούνται σε ναυάγιο, με τον Νίκο Βεζυρτζή (ο ιστορικός ηγέτης της ομάδας τη δεκαετία του ’80 και νυν πρόεδρος στην προσωρινή διοίκηση που ορίστηκε) να δηλώνει: «Ο ΠΑΟΚ ήταν έτοιμος να φέρει τρεις παίκτες, να κάνει το επόμενο βήμα. Εγώ μπήκα στην ιστορία αυτή με αυτή την προϋπόθεση: να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μεγάλο όπως κάποτε. Βρέθηκε ένας άνθρωπος όπως ο Μυστακίδης με μεγάλη όρεξη, με θέληση και με την πεποίθηση πως ο ΠΑΟΚ θα γίνει ξανά μεγάλος. Γι’ αυτό και προχώρησα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τις τελευταίες ώρες όμως... ».
Τα λόγια του θεωρήθηκαν επικοινωνιακό τρικ, ειδικά από τη στιγμή που μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών προέκυψε και το πρώτο μεταγραφικό ναυάγιο, με τον Λιθουανό σέντερ Αρτούρας Γκουντάιτις να μην έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η συνέχεια, όμως, ήταν διαφορετική. Ισως όχι αυτή που περίμεναν όσοι πίστευαν ότι η οικονομική επιφάνεια του νέου ιδιοκτήτη θα έφερνε αστέρια του ΝΒΑ με το καλημέρα.
Το χρονικό για το «μπάσιμο» στην ΚΑΕ
Πρώτη εμφάνιση, μετρημένα λόγια
Τα ονόματα των Μπριν Ταϊρί (ο 27χρονος Αμερικανός θα μείνει στην ιστορία ως η πρώτη μεταγραφή της εποχής Μυστακίδη) και Τίμι Αλεν (25 ετών) μπορεί να μη γεμίζουν το μάτι, να μην είναι μεταγραφές αεροδρομίου, αλλά για τους μυημένους στο μπάσκετ είναι δύο ψαγμένες κινήσεις που ανεβάζουν επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Ο πρώτος είχε τρομερά νούμερα στην Αδριατική Λίγκα και το Basketball Champions League με τη φανέλα της Ιγκοκέα (Βοσνία) και ο δεύτερος αγωνιζόμενος με την Τραπάνι στο ιταλικό πρωτάθλημα είχε 17 πόντους μέσο όρο.
Αμφότεροι ήρθαν με τις ευλογίες του Γιούρι Ζντοβτς, του Σλοβένου τεχνικού που ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν και παρά τα όσα ακούστηκαν συνεχίζει κανονικά στον πάγκο, αλλά μια και είμαστε προ των πυλών της εορταστικής περιόδου θα πάρει κι αυτός τα... δώρα του.
Ένα τέτοιο, για παράδειγμα, θα είναι η προσθήκη του NBAer Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος στα 37 του χρόνια (και με την περσινή του εμπειρία στη Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη) μοιάζει με πολυτέλεια, συν έναν ψηλό που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στο υπάρχον ρόστερ.
«Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ. Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα. Δυστυχώς, λείπω κάμποσα χρόνια από εδώ και η ομάδα πάντα ήταν στην καρδιά μου», είπε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (10/12) ο κ. Μυστακίδης στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ (όπου συνοδευόταν από τη σύζυγό του Κασσάνδρα), αποφεύγοντας τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις.
«Ηρθαμε εδώ για να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ και να βοηθήσουμε και τους παίκτες γιατί στο κάτω-κάτω η ομάδα δική τους είναι. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά την έχουν για τους φιλάθλους και τους παίκτες», συμπλήρωσε με νόημα, με την αμηχανία να είναι φανερή στο πρόσωπο του ανθρώπου που δεν είχε συνηθίσει να μιλά δημοσίως, αλλά τώρα σιγά-σιγά πρέπει να το συνηθίσει.
Ο μεγάλος, αγωνιστικά, στόχος του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν είναι η κατάκτηση του FIBA Europe Cup, της ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην οποία συμμετέχει ο Δικέφαλος (πέρυσι είχε φτάσει στον τελικό όπου έχασε από την Μπιλμπάο). Προφανώς και δεν έχει την αίγλη της Euroleague, αλλά η κατάκτησή του αλλάζει αυτομάτως επίπεδο στον ΠΑΟΚ, καθώς του δίνει το εισιτήριο στο Basketball Champions League, με τη συγκεκριμένη διοργάνωση (τη δεδομένη χρονική στιγμή υπολείπεται επίσης της Euroleague) να είναι ίσως το κλειδί για το μέλλον, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω.
Από την πρώτη στιγμή που ο κ. Μυστακίδης αποφάσισε να εμπλακεί με την ΚΑΕ, προτού καν μπουν στο κάδρο οι πιθανές μεταγραφές για την ενίσχυση της ομάδας, η προτεραιότητα ήταν το γήπεδο. Το PAOK Sports Arena ή απλά Παλατάκι για τους ΠΑΟΚτσήδες εγκαινιάστηκε το 2000 (τη σεζόν 2000-2001 ήταν και η μοναδική παρουσία του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση), αλλά παρά τις βελτιωτικές εργασίες που έγιναν τον τελευταίο χρόνο απέχει πολύ από το να θεωρείται ένα σύγχρονο γήπεδο. Πόσο μάλλον ένα γήπεδο που θα μπορέσει να φιλοξενήσει αγώνες του NBA Europe ή της Euroleague. Γιατί αυτός είναι ο απώτερος στόχος.
Και από τη στιγμή που έγινε φανερό ότι αυτός θα είναι ο νέος καπετάνιος του ασπρόμαυρου καραβιού και δύο οργανισμοί έχουν φροντίσει να στείλουν το μήνυμα ότι είναι καλοδεχούμενος στα... λιμάνια τους. Με το Παλατάκι αυτή τη στιγμή να έχει χωρητικότητα 8.500 θεατών (αν και το ρεκόρ είναι οι 10.237 που βρέθηκαν στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος βόλεϊ ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός), ο στόχος είναι αυτή να φτάσει αρχικά στους 12.000. Κι αυτός είναι ο λόγος που σχεδόν καθημερινά μηχανικοί βρίσκονται στο γήπεδο για να καταλήξουν στις απαραίτητες εργασίες που θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Το ολικό λίφτινγκ δεν αφορά μόνο την κεντρική σάλα, καθώς το συνολικό σχέδιο έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός ασπρόμαυρου complex (με την εξαγορά όμορων εκτάσεων) όπου θα στεγάζονται και οι ακαδημίες.
Έχοντας λοιπόν έναν ισχυρό οικονομικό παράγοντα, ένα ιδιόκτητο γήπεδο που θα ανακαινιστεί και θα αποκτήσει μια τελείως διαφορετική εικόνα, αλλά και μια ισχυρή λαϊκή βάση, ο ΠΑΟΚ είναι λογικό να έχει μεταμορφωθεί ξαφνικά σε ένα απολύτως ελκυστικό προϊόν.
Τόσο για την Euroleague που φέτος για πρώτη φορά έχει 20 ομάδες, αλλά ο CEO Παούλιους Μοτεγιούνας έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι ο στόχος είναι η επέκτασή της (αλλάζοντας αγωνιστικό format και χωρίζοντας τις ομάδες σε περιφέρειες), όσο και για το NBA Europe που ετοιμάζεται να μπει στη ζωή μας από το 2027 και ψάχνει αθλητικά brands με γήπεδα και... κόσμο. Αυτό που υπάρχει ως αίσθηση είναι ότι η νέα τάξη πραγμάτων στον ΠΑΟΚ κλείνει περισσότερο προς το NBA Europe και τη FIBA (η διεθνής ομοσπονδία μπάσκετ είναι ο άμεσος συνεργάτης αμερικανικής λίγκας στο συγκεκριμένο πρότζεκτ) και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη άνθρωπος του Δικεφάλου είχε επαφές με στελέχη της Μίλαν για να συζητήσουν.
Οσοι απορούν και σκέφτονται τι σχέση έχουν οι Ροσονέρι με το μπάσκετ, να αναφέρουμε ότι αυτοί που κινούν τα νήματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι στόχος τους είναι η εμπλοκή με το μπάσκετ μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων (Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Παρί Σεν Ζερμέν) με ισχυρή λαϊκή βάση και αναγνωρισιμότητα. Το να είναι ο ΠΑΟΚ μία από τις 12 ομάδες που θα έχουν εγγυημένο συμβόλαιο με το NBA Europe (άλλες τρεις θα προκύπτουν από τα προκριματικά συν την κάτοχο του Basketball Champions League) φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο τη δεδομένη χρονική στιγμή (αν και το τοπίο παραμένει θολό αναφορικά με το τι θα ισχύσει τελικά με τη διοργάνωση).
Ωστόσο, η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του μήνα με τους Ανδρέα Ζαγκλή, τον Ελληνα πρόεδρο της FIBA, Γιώργο Αϊβάζογλου, τον διευθύνoντα σύμβουλο του NBA σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή), ίσως διώξει την ομίχλη και δείξει προς τα πού θα κατευθυνθεί ο Δικέφαλος στο μέλλον. Προσώρας, η Euroleague απλώς παρακολουθεί (περιμένοντας και τις Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ. που δεν έχουν υπογράψει τα νέα δεκαετή συμβόλαια), αλλά μέσα στις επόμενες εβδομάδες θεωρείται σίγουρο ότι θα κάνει και αυτή την κίνησή της.
Τις απαντήσεις στα ερωτήματα που γεννά η παρουσία του Τέλη Μυστακίδη στα κοινά του μπασκετικού ΠΑΟΚ θα αρχίσουμε να τις παίρνουμε σιγά-σιγά, ωστόσο αυτό που δεν αμφισβητείται από κανέναν είναι η ασπρόμαυρη καρδιά του και η οικονομική του δυνατότητα για να αλλάξει επίπεδο τον Δικέφαλο.
Ο γεννημένος στη Ρώμη (όπου υπηρετούσε ο πατέρας του σε πρόγραμμα του ΟΗΕ) απόφοιτος του London School of Economics έχτισε γρήγορα τον μύθο του στον κόσμο των trades για να εξελιχθεί στον «άρχοντα των μετάλλων» ως επικεφαλής της Glencore (την οποία έφτασε να γίνει ο τρίτος μεγαλύτερος όμιλος στην εξόρυξη χαλκού).
Κι όταν αποχώρησε από την εταιρεία (διατηρώντας ένα ποσοστό μετοχών), άλλαξε εντελώς κατεύθυνση, μεταφέροντας το στρατηγείο των επιχειρήσεών του στη Θεσσαλονίκη και επενδύοντας σε κλάδους όπως το real estate, ο τουρισμός, η ναυτιλία και οι τράπεζες. Επενδύσεις που εκτόξευσαν την προσωπική του περιουσία στα 3,6 δισ. δολάρια, που τον φέρνουν στο 905 της λίστας του «Forbes» με τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο.
Οι προ(σ)κλήσεις από Euroleague και NBA Europe
Το μόνο σίγουρο: λεφτά υπάρχουν
