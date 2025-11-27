Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
ΠΑΟΚ: Στα χέρια του Μυστακίδη η ΚΑΕ και επίσημα - Το ποσοστό που του ανήκει από σήμερα
Οι υπογραφές έπεσαν, ολοκληρώθηκε το deal κι έτσι η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπαίνει σε μια νέα εποχή
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα, καθώς η μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη ολοκληρώθηκε.
Μετά από συνεχείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην προηγούμενη διοίκηση και τον 63χρονο Έλληνα δισεκατομμυριούχο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οριστική συμφωνία. Οι υπογραφές έπεσαν, ολοκληρώθηκε το deal κι έτσι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή.
Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταβιβάστηκε ένα ποσοστό της της τάξεως του 60.8% που ανήκει στους τρεις μεγαλομετόχους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ (σ. σ. Θανάσης Χατζόπουλος, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος και Ηλίας Βιολίδης) στον όμιλο του Αριστοτέλη Μυστακίδη.
Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 17 Δεκεμβρίου, η οποία θα αποτελέσει το τελευταίο βήμα για την πλήρη και καθαρή μετάβαση στο νέο ιδιοκτησιακό σχήμα.
Όπως ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι και επίσημα κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Nέα εποχή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εταιρία ALPHA SPORTS GROUP του κ. Α. Μυστακίδη απέκτησε σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της πορεία.
Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα: με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον.
Πηγή: gazzetta.gr
