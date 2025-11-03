Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Ο ΑΣ ΠΑΟΚ παρέδωσε το μνημόνιο συνεργασίας στην ΠΑΕ για το ζήτημα της Νέας Τούμπας
Αντιπροσωπεία του Ερασιτέχνη βρέθηκε στα γραφεία της ασπρόμαυρης ΠΑΕ καταθέτοντας το προτεινόμενο μνημόνιο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας - Θα ακολουθήσει και νέα συνάντηση των δύο πλευρών
Λιγότερο από μια ώρα διήρκησε η συνάντηση των αντιπροσωπειών Ερασιτέχνη και ΠΑΕ ΠΑΟΚ με φόντο την κατασκευή της Νέας Τούμπας.
Μετά από ένα πεντάμηνο με φοβερή ένταση, φαίνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα μπαίνει στην τελική του ευθεία καθώς στην ψηφοφορία της προηγούμενης εβδομάδας ο ΑΣ ΠΑΟΚ αποφάσισε να αφαιρέσει την απαίτηση για παροχή proof of funds από την πλευρά του κ. Σαββίδη έως τις 31 Δεκεμβρίου και θεωρητικά το μνημόνιο που παραδόθηκε (και το οποίο αποτελεί προϊόν των εργασιών της τεχνοκρατικής επιτροπής που είχε συστήσει ο ΑΣ) είναι στα μέτρα των επιθυμιών της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.
Από την πλευρά της τελευταίας δεν έγινε κανένα σχόλιο και όπως τονίστηκε θα τοποθετηθούν μόλις μελετήσουν το μνημόνιο, ενώ από την πλευρά του ΑΣ η νομική σύμβουλος Κατερίνα Γιαννακοπούλου ανέφερε:
«Συζητήσαμε για τα διάφορα θέματα που απασχολούν τις δύο πλευρές, είμαστε μια οικογένεια και θα έχουμε συνέχεια σε αυτό».
Για τα επόμενα βήματα: «Θα το επεξεργαστεί η ΠΑΕ και θα έχουμε δεύτερη συνάντηση. Δεν προσδιορίσαμε το πότε, αλλά είπαμε να γίνει σύντομα».
Για το αν είναι αισιόδοξη ότι θα γίνει η Νέα Τούμπα από τον κύριο Σαββίδη: «Φυσικά και είμαι αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξη ότι θα γίνει η Νέα Τούμπα με τους καλύτερους όρους για τον ΠΑΟΚ. Με τον κύριο Σαββίδη, φυσικά. Για ποιον λόγο είμαστε εδώ σήμερα άλλωστε; Το έχουμε πει χιλιάδες φορές και το ξαναλέμε, και η παρουσία μας εδώ αυτό συμβολίζει».
Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις του μέλους του ΔΣ του Ερασιτέχνη Θανάση Καπετανάκη ο οποίος τόνισε: «Είχαμε μία άριστη συνεργασία και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει η Νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη».
