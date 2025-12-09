Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Παναθηναϊκός: Ο Λαφόν κλήθηκε στην Ακτή Ελεφαντοστού για το Κύπελλο Αφρικής
Ο γκολκίπερ του τριφυλλιού στην αποστολή των 26 παικτών της χώρας του για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής
O τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Αλμπάν Λαφόν, βρίσκεται -όπως αναμενόταν-στους κληθέντες που ανακοίνωσε σήμερα (9/12) ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ακτής Ελεφαντοστού, Έμερς Φαέ, για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (21 Δεκεμβρίου-18 Ιανουαρίου) που θα διεξαχθεί στο Μαρόκο.
Ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο Λαφόν θα προλάβει ή όχι την αναμέτρηση με τον Βόλο στη Λεωφόρο στις 14 Δεκεμβρίου, κάτι που θα κριθεί από το πότε ακριβώς θα ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής του ομάδας. Το βέβαιο είναι πως θα απουσιάσει από τον αγώνα Κυπέλλου με την Καβάλα στις 17 Δεκεμβρίου, όπως και από το μεγάλο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 21 του μήνα.
Η απουσία του ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμη πιο μακρά, εφόσον η Ακτή Ελεφαντοστού φτάσει μέχρι τα νοκ άουτ και ειδικά ως τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο Λαφόν θα χάσει και το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, αλλά και το ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ, δύο αναμετρήσεις με μεγάλο βαθμολογικό βάρος για τον Παναθηναϊκό.
Ο Φαέ ανακοίνωσε, μια λίστα με 26 παίκτες (και 2 αναπληρωματικούς), με δύο αξιοσημείωτες απουσίες, αυτή του Νίκολας Πεπε (Βιγιαρεάλ) και εκείνη του Σιμόν Αντίνγκρα (Σάντερλαντ) .
Επιστρέφει ο 33χρονος Βίλφριντ Ζαχά, που απουσίαζε για πάνω από δύο χρόνια.
