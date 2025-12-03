Ο ειδικός σε θέματα ΝΒΑ δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια του ESPN, αποκαλύπτει: Κρίσιμες επαφές Μπακς με Αντετοκούνμπο, όλα ανοικτά για το μέλλον του
NBA Σαμς Σαράνια Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς

Ο ειδικός σε θέματα ΝΒΑ δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια του ESPN, αποκαλύπτει: Κρίσιμες επαφές Μπακς με Αντετοκούνμπο, όλα ανοικτά για το μέλλον του

Ο έγκυρος δημοσιογράφος αποκαλύπτει ότι Μιλγουόκι και Γιάννης θα αποφασίσουν τις επόμενες εβδομάδες θα καταλήξουν οριστικά για το καυτό θέμα της παραμονής ή όχι του Greek Freak στους Μπακς

Ο ειδικός σε θέματα ΝΒΑ δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια του ESPN, αποκαλύπτει: Κρίσιμες επαφές Μπακς με Αντετοκούνμπο, όλα ανοικτά για το μέλλον του
Νέα φωτιά άναψε στο NBA ο Σαμς Σαράνια, ο οποίος θεωρείται αν όχι ο κορυφαίος, ένας από τους πιο έγκυρους αναλυτές όλων των θεμάτων που αφορούν το NBA.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος στο τελευταίο του ποστάρισμα στο X, Μιλγουόκι Μπακς και Γιάννης Αντετοκούνμπο έχουν ανοίξει ένα κρίσιμο κύκλο διαπραγματεύσεων που θα καθορίσει και το αν το μέλλον του θα είναι στο Μιλγουόκι ή κάπου αλλού.

Από τη στιγμή που ο Σαράνια έκανε αυτήν την αναφορά προκλήθηκε πανικός καθώς ο Γιάννης από το περασμένο καλοκαίρι αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, ενώ το συγκεκριμένο χρονικό σημείο είναι σημαντικό καθώς στις 15 Δεκεμβρίου ανοίγει και επίσημα η περίοδος των ανταλλαγών, ενώ μόλις προχθές ο Αντετοκούνμπο έκανε «εκκαθάριση» στο προφίλ του στο Instagram διαγράφοντας τις περισσότερες φωτογραφίες που είχε (με τους Μπακς) και αφήνοντας μόνο αυτές από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Σαμς Σαράνια:



«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτης, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του δύο φορές MVP του NBA – και συζητούν εάν η καλύτερη επιλογή για αυτόν είναι να παραμείνει ή να φύγει, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ESPN. Μια απόφαση αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.»

