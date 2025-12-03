Αποκάλυψη από κορυφαίο ρεπόρτερ του NBΑ: Ο Αντετοκούνμπο είχε ζητήσει ανταλλαγή, θέλει να παίξει στους Νικς, βίντεο
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς Νιου Γιορκ Νικς NBA

Αποκάλυψη από κορυφαίο ρεπόρτερ του NBΑ: Ο Αντετοκούνμπο είχε ζητήσει ανταλλαγή, θέλει να παίξει στους Νικς, βίντεο

Ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN τόνισε επίσης ότι οι Μπακς είχαν επικοινωνήσει με τους Νικς για να ζητήσουν προσφορά

Αποκάλυψη από κορυφαίο ρεπόρτερ του NBΑ: Ο Αντετοκούνμπο είχε ζητήσει ανταλλαγή, θέλει να παίξει στους Νικς, βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
«Βόμβα» από κορυφαίο ρεπόρτερ του NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. 

Ο Μπράιαν Γουίντχορστ εμφανίστηκε podcast του ESPN Cleveland και αποκάλυψε ότι ο Γιάννης είχε ζητήσει, πριν την έναρξη της σεζόν, ανταλλαγή από τους Μπακς, θέλει να πάει στη Νέα Υόρκη, και τα «Ελάφια» είχαν ζητήσει προσφορά από τους Νικς. 

Αναλυτικά τα όσα είπε: «Οι Μπακς κάλεσαν τους Νικς και τους ρώτησαν για προσφορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Γιατί ο Γιάννης θέλει να παίξει στους Νικς. Ο κόσμος τρελάθηκε που ο Γιάννης έσβησε τις φωτογραφίες του από τον Μάιο. Έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή.

Ο Γιάννης αφοσιώθηκε στη σεζόν με τους Μπακς. Αυτό σκόπευε να κάνει. Αλλά οι Μπακς δεν είναι καλοί. Όταν δεν παίζει η ομάδα του έχει ρεκόρ 1-5 και όταν παίζει έχουν ρεκόρ 9-8.

Αν με ρωτάτε, η οπτική του έχει αλλάξει; Δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή και μετά είπε “εντάξει φέτος θα είμαι στους Μπακς”. Ξέρω ότι πολύς κόσμος πιστεύει πως δεν θα είναι στους Μπακς την επόμενη σεζόν».

Θυμίζουμε ο Γιάννης μετά την ήττα από την τελευταία ομάδα του NBA, τους Γουίζαρντς, έσβησε τις περισσότερες φωτογραφίες του με τους Μπακς από το προφίλ του στο Instagram και αυτό πυροδότησε νέες φήμες για ανταλλαγή. 






Κλείσιμο
Ο πρώην MVP έχει κατά μέσο όρο 30,6 πόντους και 10,7 ριμπάουντ ανά αγώνα με 63,9% ευστοχία στα σουτ αυτή τη σεζόν. Οι Μπακς, ωστόσο, έχουν ρεκόρ μόλις 9-13 και βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας και μένει να δούμε εάν θα παίξουν στα πλέι οφ του NBA. 

Ο Γιάννης διανύει την 13η σεζόν του στα «Ελάφια» και πιθανότερο είναι αυτή να είναι και η τελευταία. 




Ειδήσεις σήμερα

Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό

Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο

Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης