Αποκάλυψη από κορυφαίο ρεπόρτερ του NBΑ: Ο Αντετοκούνμπο είχε ζητήσει ανταλλαγή, θέλει να παίξει στους Νικς, βίντεο
Ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN τόνισε επίσης ότι οι Μπακς είχαν επικοινωνήσει με τους Νικς για να ζητήσουν προσφορά
«Βόμβα» από κορυφαίο ρεπόρτερ του NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Μπράιαν Γουίντχορστ εμφανίστηκε podcast του ESPN Cleveland και αποκάλυψε ότι ο Γιάννης είχε ζητήσει, πριν την έναρξη της σεζόν, ανταλλαγή από τους Μπακς, θέλει να πάει στη Νέα Υόρκη, και τα «Ελάφια» είχαν ζητήσει προσφορά από τους Νικς.
Αναλυτικά τα όσα είπε: «Οι Μπακς κάλεσαν τους Νικς και τους ρώτησαν για προσφορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Γιατί ο Γιάννης θέλει να παίξει στους Νικς. Ο κόσμος τρελάθηκε που ο Γιάννης έσβησε τις φωτογραφίες του από τον Μάιο. Έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή.
Ο Γιάννης αφοσιώθηκε στη σεζόν με τους Μπακς. Αυτό σκόπευε να κάνει. Αλλά οι Μπακς δεν είναι καλοί. Όταν δεν παίζει η ομάδα του έχει ρεκόρ 1-5 και όταν παίζει έχουν ρεκόρ 9-8.
Αν με ρωτάτε, η οπτική του έχει αλλάξει; Δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή και μετά είπε “εντάξει φέτος θα είμαι στους Μπακς”. Ξέρω ότι πολύς κόσμος πιστεύει πως δεν θα είναι στους Μπακς την επόμενη σεζόν».
Θυμίζουμε ο Γιάννης μετά την ήττα από την τελευταία ομάδα του NBA, τους Γουίζαρντς, έσβησε τις περισσότερες φωτογραφίες του με τους Μπακς από το προφίλ του στο Instagram και αυτό πυροδότησε νέες φήμες για ανταλλαγή.
Ο πρώην MVP έχει κατά μέσο όρο 30,6 πόντους και 10,7 ριμπάουντ ανά αγώνα με 63,9% ευστοχία στα σουτ αυτή τη σεζόν. Οι Μπακς, ωστόσο, έχουν ρεκόρ μόλις 9-13 και βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας και μένει να δούμε εάν θα παίξουν στα πλέι οφ του NBA.
Ο Γιάννης διανύει την 13η σεζόν του στα «Ελάφια» και πιθανότερο είναι αυτή να είναι και η τελευταία.
"Guys, he asked to be traded already," - @WindhorstESPN details what's going on with Giannis and the Bucks 😯 pic.twitter.com/NPlLayk8xu— ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) December 3, 2025
