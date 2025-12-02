Αντετοκούνμπο: Ικέτευε τους διαιτητές να του δώσουν φάουλ και τους έδειχνε την πληγή του - Δείτε βίντεο
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς

Αντετοκούνμπο: Ικέτευε τους διαιτητές να του δώσουν φάουλ και τους έδειχνε την πληγή του - Δείτε βίντεο

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Έλληνας σούπερ σταρ εξέφραζε τα παράπονά τους για τον τρόπο με τον οποίο δεν σφύριζαν οι διαιτητές

Αντετοκούνμπο: Ικέτευε τους διαιτητές να του δώσουν φάουλ και τους έδειχνε την πληγή του - Δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα (και) από τους Ουάσινγκον Γουίζαρντς με 129-126 και πλέον άρχισαν να βρίσκονται σε δύσκολη θέση όσον αφορά τη συνέχεια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι μπορούσε καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 26 πόντους με 10/17 εντός παιδιάς (10/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 6/11 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ αλλά και 5 λάθη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Έλληνας σούπερ σταρ εξέφραζε τα παράπονά τους για τον τρόπο με τον οποίο (δεν) σφύριζαν οι διαιτητές.

Μάλιστα σε μια προσπάθεια για layup απέναντι στον... κουμπάρο του, Κρις Μίλντλετον, διαμαρτυρήθηκε για φάουλ το οποίο δεν καταλογίστηκε υπέρ του για τη συμπληρωματική βολή. Αμέσως πήγε στην διαιτητή Ντάνικα Μόσερ και την... ικέτευε να του δίνουν φάουλ. Και για να την... πείσει της έδειχνε και τις πληγές του από τα μαρκαρίσματα που είχε δεχθεί.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:

Σαρώνει η ρευματοκλοπή στα νησιά, πρώτη στη λίστα η Ικαρία - Πώς θα μπει φρένο στις απάτες

«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια

Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης