Σε ελεύθερη πτώση οι Μπακς παρά την επιστροφή του Αντετοκούνμπο: Ηττα 129-126 από τους τελευταίους της Ανατολής, Γουίζαρντς
Πλεον η ομάδα του Greek Freak είχε το ρεκόρ της να πέφτει στο 9-13 και να παραμείνει εκτός πρώτης 10άδας στην Ανατολή
Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, η νίκη επί των Μπρούκλιν Νετς, με την οποία έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί, ήταν απλώς και μόνο μια... παρένθεση για τους Μπακς και τίποτε περισσότερο. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε στην αναμέτρηση με τους Γουίζαρντς οι οποίοι είχαν -και έχουν- το χειρότερο ρεκόρ στην Ανατολική Περιφέρεια (3-16).
Αν μη τι άλλο η ομάδα του Μιλγουόκι έδειξε ότι δεν περνάει και τις καλύτερες ημέρες με αποτέλεσμα να «πέσει» το ρεκόρ της στο 9-13 και να παραμείνει εκτός πρώτης 10άδας στην Ανατολή. Με αυτήν την ήττα πήγε... στράφι και η εξαιρετική παρουσία του... πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 30 πόντους με 7/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Μάλιστα αποχώρησε λίγο πριν από το τέλος με ενοχλήσεις στην μέση.
Αντίστοιχα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε 32 λεπτά στο παρκέ και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 26 πόντους με 10/17 εντός παιδιά, 6/11 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ αλλά και 5 λάθη. Οι Μπακς είχαν το πάνω χέρι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα αλλά η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους Γουίζαρντς.
Όσο για τους γηπεδούχους; Είναι χαρακτηριστικό ότι έως και την περασμένη εβδομάδα μετρούσαν 14 σερί ήττες! Όμως στα τρία τελευταία τους ματς έχουν καταφέρει να φύγουν δύο φορές με τη νίκη με αποτέλεσμα να βρεθούν στο 3-16 συνολικό ρεκόρ. Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ με 28 πόντους και 11/21 εντός παιδιάς ήταν εκείνος που «πλήγωσε» περισσότερο τους Μπακς, με τον Μάρβιν Μπάγκλεϊ να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις και να έχει άλλους 22 πόντους με 11/16 σουτ και 8 ριμπάουντ.
Ιδιαίτερα αισθητή έκανε την παρουσία του ο άλλοτε παίκτης των Μπακς, Κρις Μίντλετον, ο οποίος είχε 15 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ ήταν κομβικός και στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
Χρόνος Συμμετοχής: 32:00'
Πόντοι: 26
Δίποντα: 10/16
Τρίποντα: 0/1
Βολές: 6/11
Τα δωδεκάλεπτα: 28-34, 58-66, 91-94, 129-126.
