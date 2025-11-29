Οριστική αποχώρηση Ομπράντοβιτς - «Ντου» των οπαδών της Παρτίζαν στην προπόνηση - Βίντεο
O Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν πείστηκε να ανακαλέσει την παραίτησή του και ο κόσμος βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας απαιτώντας την παραμονή του, αλλά και την παραίτηση όλου του ΔΣ - Το τελεσίγραφο του Ζοτς και η «ντρίμπλα» του προέδρου της Παρτίζαν
Ο σπουδαίος τεχνικός παραιτήθηκε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και παρά τις προσπάθειες και του κόσμου της Παρτίζαν δεν μεταπείστηκε να ανακαλέσει την απόφασή του.
Η Παρτίζαν εξέδωσε ανακοίνωση για το «τέλος» το απόγευμα του Σαββάτου και ενώ όλοι περίμεναν να γίνει νέα συνάντηση την Δευτέρα ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν παίκτης και μετέπειτα προπονητής της Παρτίζαν. Το 1992 την οδήγησε στην κατάκτηση της Euroleague και επέστρεψε το 2021 για να συνεχίσει το έργο του.
Μετά την πρόσφατη ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα παραιτήθηκε και παρά τις προσπάθειες της διοίκησης και την πίεση του κόσμου δεν ανακάλεσε την απόφασή του.
Η ανακοίνωση της Παρτίζαν
«Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ημερών, το διοικητικό συμβούλιο της KK Partizan Mozzart Bet πραγματοποίησε μια σειρά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις, και στη συνέχεια την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς με θέμα την παραμονή του στον σύλλογο, στη θέση του επικεφαλής του επαγγελματικού επιτελείου της πρώτης ομάδας. Στον προπονητή Ομπράντοβιτς δόθηκε πλήρης και κατηγορηματική υποστήριξη για να συνεχίσει το έργο του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η ασπρόμαυρη ομάδα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση του παιχνιδιού και των αποτελεσμάτων.
Μετά τη συνάντηση και στη συνέχεια αρκετές πρόσθετες προσπάθειες του προέδρου Οστόγια Μιχάιλοβιτς και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει την απόφασή του, ο πρώην προπονητής των ασπρόμαυρων έμεινε με την απόφαση να μην παραιτηθεί επειδή δεν βλέπει τον εαυτό του να συνεργάζεται με την τωρινή ομάδα, καθώς και την επιρροή που έχει στην υγεία του η καθημερινή εργασία του σε αυτό το επίπεδο.
Η συνάντηση μεταξύ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτιζάν διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. Παρά μια σειρά εποικοδομητικών προτάσεων που περιελάμβαναν πιθανές περικοπές στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ευχαρίστησε όλους για τα λόγια υποστήριξής τους, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα εκτελεί πλέον τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή της ασπρόμαυρης ομάδας.
Η συμβολή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτιζάν και το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανυπολόγιστη. Το κενό που αφήνει δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτιζάν είναι για πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτιζάν θα είναι πάντα το σπίτι του.
Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτιζάν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή και τη στρατηγική στο έργο του αθλητικού τομέα, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου.
Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης θα ανακοινωθούν αργότερα στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.».
Άμεση η οργισμένη αντίδραση του κόσμου
Πριν την επίσημη ανακοίνωση, περίπου 200 οπαδοί της Παρτίζαν είχαν συγκεντρωθεί έξω από το βοηθητικό γήπεδο της Μπέογκραντ Αρένα όπου ήταν προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της ομάδας μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό με την ελπίδα ότι ο Ζοτς θα βρισκόταν εκεί... Το σύνθημα «Ζέλικο μείνε» δονούσε την ατμόσφαιρα, όπως και τα υβριστικά για τον πρόεδρο της ομάδας Όστογια Μιγιάλοβιτς, αλλά και τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς, πρόεδρο της Σερβίας...
Ότι κι αν ισχύει το σίγουρο είναι ότι οι ασπρόμαυροι του Βελιγραδίου διανύουν την πιο κρίσιμη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους...
Οι οπαδοί της Παρτίζαν φώναξαν και το όνομα του Ομπράντοβιτς στο παιχνίδι της ποδοσφαιρικής ομάδας με την Γιάβορ.
Το τελεσίγραφο του Ζοτς και η «ντρίμπλα» του Μιγιάιλοβιτς
Την ίδια τα σερβικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν νέες λεπτομέρειες για τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες και οδήγησαν στην ανακοίνωση του συλλόγου για οριστική αποχώρηση του πολυνίκη κόουτς.
Όπως αποκαλύπτεται στη χθεσινή πρώτη συνάντηση διοίκησης - Ομπράντοβιτς ο τελευταίος ζήτησε για να παραμείνει την αποχώρηση του προέδρου της Παρτίζαν Όστογια Μιγιάιλοβιτς έχοντας αντιληφθεί από το καλοκαίρι και μετά μια εντελώς διαφορετική στάση προς το πρόσωπο του.
Εκείνη την εποχή έγινε η μεταγραφή του Πολωνού Οσετκόφσκι, χωρίς να το ξέρει ο ίδιος ή ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Ζόραν Σάβιτς, με τον αθλητή να ανήκει στο πελατολόγιο του διάσημου Σέρβου ατζέντη Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Αυτό ήταν το πρώτο πλήγμα, ενώ το δεύτερο ήρθε όταν η διοίκηση έδωσε στον Ραζνάτοβιτς τις θέσεις VIP κοντά στον πάγκο της Παρτίζαν... Ομπράντοβιτς και Ραζνάτοβιτς κάποτε είχαν καλές σχέσεις, αλλά η μεταγραφή του Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό τους έκανε εχθρούς...
Το τρίτο και χειρότερο αγκάθι όμως ήταν η τροποποίηση των όσων έγραφε στην επιστολή παραίτησης του, καθώς σύμφωνα με τον Ομπράντοβιτς ο Μιγιάλοβιτς πρόσθεσε τη λέξη «αμετάκλητη», ενώ φρόντισε να τον ευχαριστήσει δημόσια μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media και μετά τις αντιδράσεις του κόσμου προσπάθησε να τον κρατήσει.
Όλα τα παραπάνω οδήγησαν τον Ομπράντοβιτς στο να ζητήσει την παραίτηση του προέδρου θέτοντας μάλιστα και συγκεκριμένο τελεσίγραφο: «Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου θα μου έχετε δώσει την ξεκάθαρη απάντηση σας, ειδάλλως θα φύγω για την Αθήνα».
Όταν το πρωί του Σαββάτου ο Μιγιάλοβιτς αντιλήφθηκε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σχεδόν έτοιμα να τον καθαιρέσουν, με πρόσχημα την απουσία κάποιων στο εξωτερικό, ανέβαλλε τη συνεδρίαση και ουσιαστικά ώθησε τον Ομπράντοβιτς στην πόρτα της εξόδου... Εκτός και αν οι αντιδράσεις του κόσμου, επαναφέρουν τον Ζοτς και αποκαθηλώσουν τον ίδιο από τον προεδρικό θώκο.
