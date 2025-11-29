Οριστική αποχώρηση Ομπράντοβιτς - «Ντου» των οπαδών της Παρτίζαν στην προπόνηση - Βίντεο

Οριστικά παρελθόν από την Παρτίζαν αποτελεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο σπουδαίος τεχνικός παραιτήθηκε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και παρά τις προσπάθειες και του κόσμου της Παρτίζαν δεν μεταπείστηκε να ανακαλέσει την απόφασή του.Η Παρτίζαν εξέδωσε ανακοίνωση για το «τέλος» το απόγευμα του Σαββάτου και ενώ όλοι περίμεναν να γίνει νέα συνάντηση την Δευτέρα ανάμεσα στις δύο πλευρές.Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν παίκτης και μετέπειτα προπονητής της Παρτίζαν. Το 1992 την οδήγησε στην κατάκτηση της Euroleague και επέστρεψε το 2021 για να συνεχίσει το έργο του.Μετά την πρόσφατη ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα παραιτήθηκε και παρά τις προσπάθειες της διοίκησης και την πίεση του κόσμου δεν ανακάλεσε την απόφασή του.

«Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ημερών, το διοικητικό συμβούλιο της KK Partizan Mozzart Bet πραγματοποίησε μια σειρά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις, και στη συνέχεια την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς με θέμα την παραμονή του στον σύλλογο, στη θέση του επικεφαλής του επαγγελματικού επιτελείου της πρώτης ομάδας. Στον προπονητή Ομπράντοβιτς δόθηκε πλήρης και κατηγορηματική υποστήριξη για να συνεχίσει το έργο του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η ασπρόμαυρη ομάδα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση του παιχνιδιού και των αποτελεσμάτων.

Μετά τη συνάντηση και στη συνέχεια αρκετές πρόσθετες προσπάθειες του προέδρου Οστόγια Μιχάιλοβιτς και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει την απόφασή του, ο πρώην προπονητής των ασπρόμαυρων έμεινε με την απόφαση να μην παραιτηθεί επειδή δεν βλέπει τον εαυτό του να συνεργάζεται με την τωρινή ομάδα, καθώς και την επιρροή που έχει στην υγεία του η καθημερινή εργασία του σε αυτό το επίπεδο.

Η συνάντηση μεταξύ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτιζάν διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. Παρά μια σειρά εποικοδομητικών προτάσεων που περιελάμβαναν πιθανές περικοπές στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ευχαρίστησε όλους για τα λόγια υποστήριξής τους, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα εκτελεί πλέον τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή της ασπρόμαυρης ομάδας.

Η συμβολή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτιζάν και το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανυπολόγιστη. Το κενό που αφήνει δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτιζάν είναι για πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτιζάν θα είναι πάντα το σπίτι του.

Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτιζάν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή και τη στρατηγική στο έργο του αθλητικού τομέα, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου.

Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης θα ανακοινωθούν αργότερα στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.».

Πριν την επίσημη ανακοίνωση, περίπου 200 οπαδοί της Παρτίζαν είχαν συγκεντρωθεί έξω από το βοηθητικό γήπεδο της Μπέογκραντ Αρένα όπου ήταν προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της ομάδας μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό με την ελπίδα ότι ο Ζοτς θα βρισκόταν εκεί... Το σύνθημα «Ζέλικο μείνε» δονούσε την ατμόσφαιρα, όπως και τα υβριστικά για τον πρόεδρο της ομάδας Όστογια Μιγιάλοβιτς, αλλά και τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς, πρόεδρο της Σερβίας...