Αρχηγός Παρτίζαν: «Ξέρετε με ποια πλευρά είμαστε» - Δείτε βίντεο
Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς, μετά την αναβολή της προπόνησης βγήκε και μίλησε στους εξαγριωμένους, από την οριστική αποχώρηση του Ομπράντοβιτς, οπαδούς της Παρτίζαν που απαιτούσαν εξηγήσεις
Φοβερά πράγματα στο Βελιγράδι και την Παρτίζαν μετά την οριστικοποίηση της παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Οι οπαδοί του συλλόγου βράζουν με τη διοίκηση και δη τον πρόεδρο, αλλά και συγκεκριμένους παίκτες που φαίνεται ότι «προβλήματα» στις σχέσεις του με τον Ζοτς. Ένας εξ αυτών είναι και ο αρχηγός Βάνια Μαρίνκοβιτς, το όνομα του οποίου ακούστηκε σε αρκετά συνθήματα των οπαδών έξω από το γήπεδο όπου ήταν προγραμματισμένη η προπόνηση της ομάδας μετά την άδεια που είχε δοθεί.
Η προπόνηση δεν έγινε ποτέ και αφού το κλίμα έξω από το προπονητήριο ηρέμησε ο Μαρίνκοβιτς πήρε την απόφαση και βγήκε από τα αποδυτήρια για να μιλήσει στον κόσμο
«Ξέρετε σε ποια πλευρά είμαστε. Είμαστε εδώ για αυτό το έμβλημα που αγαπάμε περισσότερο, από οτιδήποτε άλλο. Θα μείνουμε εδώ και θα πολεμήσουμε για την Παρτίζαν. Ό,τι κι αν γίνει, δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε. Προσπαθήσαμε, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Το πιο σημαντικό είναι να βγούμε εκεί που χρειάζεται και να δώσουμε το αίμα μας για αυτό το κλαμπ», ήταν τα λόγια του που δεν ικανοποίησαν αρχικά τους οπαδούς που τον διέκοψαν με υβριστικά συνθήματα, αλλά και ερωτήσεις, προσπαθώντας να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει στην ομάδα.
«Αν νομίζετε ότι ξέρουμε κάτι παραπάνω, δεν ξέρουμε, πιστέψτε με. Ίσως ξέρετε περισσότερα από εμάς», είπε αρχικά ξεκαθαρίζοντας ότι βγήκε μπροστά για να μιλήσει ως ηγέτης της ομάδας, αλλά και ως κάποιος που κατανοεί την απογοήτευση των φιλάθλων και την ανάγκη τους για πληροφορίες. Επισήμανε επίσης ότι οι ξένοι παίκτες δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. «Προσπαθούμε όλοι να τους εξηγήσουμε τι συμβαίνει, όλοι από την ομάδα κάνουμε το καλύτερο δυνατό», πρόσθεσε.
«Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, ειδικά σε αυτό το κλαμπ. Και για εμάς είναι κάτι καινούριο. Να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο και για εμάς, ειδικά για μένα. Ήμουν εδώ όταν ήταν μια καταστροφική περίοδος, και τώρα είμαι ξανά εδώ όταν υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή», ήταν τα τελευταία του λόγια καταφέρνοντας να ηρεμήσει για λίγο τα πνεύματα, αλλά η ένταση παραμένει στον αέρα, καθώς ο σύλλογος διανύει την πιο ταραχώδη περίοδο των τελευταίων δέκα ετών.
November 29, 2025
