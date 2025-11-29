Τζόρτζεβιτς για την παραίτηση Ομπράντοβιτς: Αυτή είναι η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της Παρτίζαν

Το σήριαλ της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτίζαν είναι πρώτο θέμα σε όλα τα ΜΜΕ της Σερβίας και οι οπαδοί της ομάδας του Βελιγραδίου περιμένουν εάν η διοίκηση καταφέρει τον Ζοτς να την ανακαλέσει.



Η... μπάλα πήρε και τον Ζόραν Σάβιτς ο οποίος δεν είναι πλέον GM της ομάδας και υπάρχει ανησυχία και στις τάξεις των παλιών παικτών του κλαμπ.



Ένας από αυτούς που πήρε δημόσια θέση είναι ο Σάσα Τζόρτζεβιτς. Ο άνθρωπος που χάρισε στην Παρτίζαν τον τίτλο στη Euroleague το 1992 έγραψε ότι η παραίτηση Ομπράντοβιτς είναι η πιο «βαριά» ήττα στην ιστορία της ομάδας.





Από την πλευρά του, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις, εκφράζοντας την αιώνια ευγνωμοσύνη του στον Ομπράντοβιτς.

Η ανάρτηση του Σάσα Τζόρτζεβιτς

«Η Παρτίζαν έχασε από τον Ζέλικο. Αυτή είναι η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της Παρτίζαν! Δεν έπρεπε να επιτραπεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Εγώ και οι πρώην συμπαίκτες μου, όπως πάντα, είμαστε στο πλευρό του καλύτερου προπονητή μας, με όλη μας την καρδιά και με μεγάλη, αιώνια ευγνωμοσύνη – η ομάδα του ’92».







Partizan je izgubio (od)Zeljka - ovo je najtezi poraz u istoriji KKP.Nije se smeo dozvoliti ovakav ishod. A ja i moji nekadasnji saigraci,kao i uvek uz naseg najboljeg trenera,svim srcem i s velikom,vecitom zahvalnoscu-ekipa ‘92.🏆 pic.twitter.com/MqM6WDNUro — Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic) November 28, 2025







