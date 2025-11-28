Μπενίτεθ μετά τη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς: «Δείξαμε χαρακτήρα και καλή νοοτροπία»

Ο Ισπανός τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ με σκορ 2-1 επί των Αυστριακών για την League Phase του Europa League