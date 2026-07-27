Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήσι την Τρίτη και την Τετάρτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Λέρος Αγαθονήσι

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήσι την Τρίτη και την Τετάρτη

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του το νοσοκομείο Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανακαίνισης

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήσι την Τρίτη και την Τετάρτη
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Τη Λέρο και το Αγαθονήσι θα επισκεφθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο και μεθαύριο, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026

Την Τρίτη, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το νοσοκομείο Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί έργα ανακαίνισης σε πολλές εγκαταστάσεις, το λιμάνι, όπου έχουν γίνει σημαντικές εργασίες αποκατάστασης, και το ξενοδοχείο «Λέρος», το οποίο αποκατατάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στον Δήμο του νησιού.

Στη συνέχεια, στις 18:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα.

Την Τετάρτη, το πρωί, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του Αγαθονησίου και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού.

Στις 11:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου.
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