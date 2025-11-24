Το φάντασμα της European Super League επέστρεψε: Διεκδικεί αποζημίωση μαμούθ από την UEFA, αλλά και την αναγνώριση της διοργάνωσης

Star League -1η με 16 ομάδες, Gold League-2η με 16 ομάδες, Blue League-3η με 32 ομάδες) θα διεκδικούν τις θέσεις τους μέσω των εθνικών πρωταθλημάτων. Κάτι τελείως διαφορετικό απ' αυτό που πρέσβευε η ESL και γι' αυτόν τον λόγο η Α22 ζητούσε στην ίδια επιστολή να επιτρέψει η UEFA να ξεκινήσει η Unify League τη σεζόν 2025-2026.





Κλείσιμο