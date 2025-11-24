Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Ο Άγγλος διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε από την UEFA στο Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Άγγλος διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε από την UEFA στο Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
Έναν από τους κορυφαίους Ευρωπαίους διαιτητές θα διευθύνει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League
Το βράδυ της Τετάρτης (26/11, στις 22:00), ο Ολυμπιακός έχει... ραντεβού με την ιστορία καθώς φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του League Phase του Champions League.
Η UEFA ανακοίνωσε τον άνθρωπο που θα σφυρίξει το σπουδαίο ματς και αυτός είναι το Άγγλος Μάικλ Όλιβερ. Ο 40χρονος ρέφερι ανήκει στην elite κατηγορία και ένα από τα μεγάλα ονόματα διαιτητών στην Ευρώπη.
Αυτή δε θα είναι η πρώτη φορά που ο Άγγλος διαιτητής θα βρεθεί σε αγώνα ελληνικής ομάδας. Συγκεκριμένα ήταν στο Τράμπζονσπορ-ΑΕΚ το 2019 για τα προκριματικά του Europa League, στο Μπεσίκτας-Ολυμπιακός για τους «16» του Europa League και στο ματς του ΠΑΟΚ με την Άλκμααρ αλλά και στις μάχες της Εθνικής Ελλάδος με Δανία και Ολλανδία.
Βοηθοί θα είναι οι συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ και στο VAR θα είναι ο Άντιου Ντάλας από τη Σκωτία, και AVAR θα είναι ο Άγγλος Πίτερ Μπάνκις.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 47χρονος στη Νέα Πέραμο – Τραυματισμένος ο αδελφός του, φέρεται να είναι ο δράστης
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Η Ιθάκη του Τσίπρα: Αμετανόητος, υπερασπίζεται τα πεπραγμένα του από το δημοψήφισμα και τον Καμμένο ως τη Novartis και το Μάτι
Η UEFA ανακοίνωσε τον άνθρωπο που θα σφυρίξει το σπουδαίο ματς και αυτός είναι το Άγγλος Μάικλ Όλιβερ. Ο 40χρονος ρέφερι ανήκει στην elite κατηγορία και ένα από τα μεγάλα ονόματα διαιτητών στην Ευρώπη.
Αυτή δε θα είναι η πρώτη φορά που ο Άγγλος διαιτητής θα βρεθεί σε αγώνα ελληνικής ομάδας. Συγκεκριμένα ήταν στο Τράμπζονσπορ-ΑΕΚ το 2019 για τα προκριματικά του Europa League, στο Μπεσίκτας-Ολυμπιακός για τους «16» του Europa League και στο ματς του ΠΑΟΚ με την Άλκμααρ αλλά και στις μάχες της Εθνικής Ελλάδος με Δανία και Ολλανδία.
Βοηθοί θα είναι οι συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ και στο VAR θα είναι ο Άντιου Ντάλας από τη Σκωτία, και AVAR θα είναι ο Άγγλος Πίτερ Μπάνκις.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 47χρονος στη Νέα Πέραμο – Τραυματισμένος ο αδελφός του, φέρεται να είναι ο δράστης
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Η Ιθάκη του Τσίπρα: Αμετανόητος, υπερασπίζεται τα πεπραγμένα του από το δημοψήφισμα και τον Καμμένο ως τη Novartis και το Μάτι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα