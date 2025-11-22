Παναθηναϊκός: Με Βιλένα αλλά χωρίς Ντραγκόφσκι και Τζούρισιτς στις Σέρρες

Η αποστολή των «πρασίνων» για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (23/11, 17:00) - Ο Πολωνός τερματοφύλακας ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ ο Φίλιπ Τζούρισιτς έχει συμπληρώσει κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του σε αυτόν τον αγώνα