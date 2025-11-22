Παναθηναϊκός: Με Βιλένα αλλά χωρίς Ντραγκόφσκι και Τζούρισιτς στις Σέρρες

Ο Παναθηναϊκός
αντιμετωπίζει αύριο Κυριακή (23/11, 17:00) τον Πανσερραϊκό
στις Σέρρες
και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες του για το κυνήγι του πρωταθλήματος της Super League.
Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν το πρωί του Σαββάτου την προετοιμασία τους στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και αμέσως μετά ο Ράφα Μπενίτεθ
ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση.
Έκπληξη προκαλεί το όνομα του Τόνι Βιλένα
, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ομάδας μετά από 14 μήνες.
Ο Ολλανδός μέσος που είχε μείνει στον «πάγο» το τελευταίο διάστημα, επιστρέφει μετά τις στις 14 Αυγούστου, στην εντός έδρας ήττα με 0-1 από τον Αστέρα Τρίπολης, όπου έπαιξε μια ώρα.
Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς.
Εκτός παραμένουν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, Σάντσεζ, Κυριακόπουλος, Πελίστρι, ενώ εκτός τέθηκε και ο Ντραγκόφσκι, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.
Ο Φίλιπ Τζούρισιτς έχει συμπληρώσει κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του σε αυτόν τον αγώνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Πανσερραϊκό.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι. Μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία οι Κυριακόπουλος, Πελίστρι. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Ντραγκόφσκι.
Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς.