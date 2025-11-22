Αποκαλύψεις για τη Miss Παλαιστίνη: Παντρεμένη με τον γιο του καταδικασμένου για τρομοκρατία Μαρουάν Μπαργούτι
Αποκαλύψεις για τη Miss Παλαιστίνη: Παντρεμένη με τον γιο του καταδικασμένου για τρομοκρατία Μαρουάν Μπαργούτι
Η Ναντίν Αγιούμπ φέρεται σύμφωνα με τη New York Post να είχε παντρευτεί τον γιο του Μαρουάν Μπαργκούτι και να έχει δώσει στο παιδί της το όνομα του καταδικασμένου για τρομοκρατία πεθερού της
Η Ναντίν Αγιούμπ, η οποία εμφανίστηκε φέτος στον διεθνή διαγωνισμό Miss Universe ως Miss Παλαιστίνη, συνδέεται με τον Μαρουάν Μπαργούτι, καταδικασμένο ηγετικό στέλεχος της Φατάχ, μέσα από τον γάμο της με τον γιο του, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η αμερικανική εφημερίδα New York Post.
Το θέμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η συμμετοχή της Αγιούμπ έρχεται σε μία περίοδο έντονης διεθνούς πολιτικής αντιπαράθεσης.
Η 27χρονη Ναντίν Αγιούμπ, η οποία έχει αμερικανική και καναδική υπηκοότητα και διαμένει στο Ντουμπάι, διαγωνίστηκε αυτή την εβδομάδα ως Μiss Παλαιστίνη, ένας τίτλος που δεν αναγνωρίζεται επίσημα ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε από το Ισραήλ.
Όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα η προσωπική της ζωή είχε μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι την εμφάνιση παλαιότερων αναρτήσεων και συνομιλιών που αποκαλύπτουν ότι είχε παντρευτεί τον Σαράφ Μπαργούτι, γιο του Μαρουάν Μπαργούτι, ο οποίος εκτίει πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης στο Ισραήλ για επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους το 2001 και το 2002.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αγιούμπ παντρεύτηκε τον Σαράφ Μπαργούτι το 2016 και τρία χρόνια αργότερα απέκτησαν έναν γιο, τον οποίο ονόμασαν Μαρουάν.
Συγγενικό πρόσωπο που μίλησε στην εφημερίδα επιβεβαίωσε τον γάμο, αποφεύγοντας όμως να σχολιάσει την τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση. Φωτογραφίες εμφανίζουν την Αγιούμπ με τον σύζυγό της, καθώς και μαζί με τη Φαντβά Μπαργούτι, σύζυγο του Μαρουάν Μπαργούτι και εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα της Φατάχ.
Η Αγιούμπ ωστόσο έχει διαγράψει μεγάλο μέρος των παλαιότερων διαδικτυακών της αναρτήσεων και λογαριασμών, ωστόσο ορισμένες παραμένουν ενεργές και επιβεβαιώνουν τους δεσμούς της με την οικογένεια Μπαργούτι. Σε ανάρτηση του 2019, συγγενικό πρόσωπο εμφανίζεται να παρουσιάζει φωτογραφία βρέφους με το όνομα «Μαρουάν Σαράφ Μαρουάν Αλ-Μπαργούτι», κάνοντας ταυτόχρονη αναφορά στην ίδια και τον σύζυγό της.
Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει επίσης ότι η Αγιούμπ εργαζόταν ως γυμνάστρια στο γυμναστήριο «IQ Fitness» στη Ραμάλα, το οποίο ανήκει στον Κάσαμ Μπαργούτι, επίσης γιο του Μαρουάν Μπαργκούτι. Σε αναρτήσεις του γυμναστηρίου, η Αγιούμπ αναφέρεται με το επώνυμο «Μπαργoύτι».
Ερωτήματα εγείρονται και γύρω από τη διαδικασία με την οποία απέκτησε τον τίτλο Miss Παλαιστίνη. Η Post αναφέρει πως δεν υπάρχει καταγεγραμμένος εθνικός διαγωνισμός ούτε διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Η ίδια φέρεται να διευθύνει τον οργανισμό Miss Παλαιστίνη στο Ντουμπάι, που της απένειμε τον τίτλο. Σύμφωνα με τους κανόνες του Miss Universe, οποιοσδήποτε μπορεί να αγοράσει τα δικαιώματα διοργάνωσης ενός εθνικού διαγωνισμού και στη συνέχεια να εκχωρήσει τίτλο συμμετοχής.
Η Αγιούμπ είχε λάβει μέρος στο Miss Earth το 2022, όπου είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση με τον τίτλο «Miss Earth-Water». Ωστόσο, οι κανόνες του διαγωνισμού εκείνη την περίοδο δεν επέτρεπαν τη συμμετοχή σε άτομα που είχαν παντρευτεί ή αποκτήσει παιδί, γεγονός που θέτει πρόσθετα ερωτήματα για το πώς επιλέχθηκε και συμμετείχε τότε. Οι σχετικοί περιορισμοί για το Miss Universe καταργήθηκαν μόλις το 2023.
Παράλληλα, η παρουσία της στη σκηνή των διαγωνισμών ομορφιάς έχει προκαλέσει αντιπαράθεση λόγω διαφορών μεταξύ προηγούμενων εμφανίσεών της με μαγιό και της φετινής επιλογής της να φορέσει «burkini», επιλογή που προέβαλε ως ένδειξη ενδυνάμωσης.
Η συμμετοχή της στον διαγωνισμό Miss Universe προκάλεσε αντιδράσεις και στο Ισραήλ, όπου πολιτικοί και σχολιαστές αμφισβήτησαν την ύπαρξη τίτλου Miss Παλαιστίνη. Ο υπουργός Διασποράς και Καταπολέμησης Αντισημιτισμού Αμιχάι Τσίκλι δήλωσε στην εφημερίδα πως «δεν υπάρχει παλαιστινιακό κράτος» και ότι δεν τον απασχολούν οι δεσμοί της Αγιούμπ με την οικογένεια Μπαργούτι.
Η Ρουθ Βάσερμαν Λάντε, πρώην μέλος της Κνεσέτ, σχολίασε ότι η χρήση τέτοιων διεθνών πλατφορμών αποτελεί «τακτική διάχυσης πολιτικών μηνυμάτων στο διεθνές κοινό», ενώ απέρριψε την προσπάθεια «εισχώρησης ισλαμικών ιδεολογιών σε χώρους δυτικής κουλτούρας», όπως είπε.
Περαιτέρω ένταση δημιουργήθηκε όταν βίντεο από εκδήλωση του Miss Universe εμφανίστηκε να δείχνει τη Miss Israel να «γυρίζει το βλέμμα» προς τη Miss Palestine. Η ίδια η Melanie Shiraz διέψευσε την ερμηνεία αυτή, τονίζοντας πως η ανάρτηση της Αγιούμπ παραβίαζε τους κανόνες περί ιδιωτικής λήψης υλικού και ότι τέτοια περιστατικά «υπονομεύουν τον σκοπό του διαγωνισμού».
Στο πολιτικό επίπεδο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για ενδεχόμενη απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργούτι σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις ανταλλαγής αιχμαλώτων, καθώς ο ρόλος του στη Φατάχ και στη δεύτερη Ιντιφάντα θεωρείται καθοριστικός. Υποστηρικτές του τον παρουσιάζουν ως πολιτική φιγούρα με δυνατότητα ενοποίησης παλαιστινιακών παρατάξεων.
Η ίδια η Αγιούμπ έχει δηλώσει, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The National» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ότι επιδιώκει να χρησιμοποιήσει το Miss Universe ως πλατφόρμα για να μιλήσει για την κατάσταση στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι «κανείς δεν πρέπει να σιωπά απέναντι στην αδικία».
Την Τρίτη, παρουσίασε παραδοσιακή ενδυμασία με απεικόνιση του τεμένους Αλ Άκσα και του Ναού της Αναστάσεως, κάνοντας λόγο για «συνύπαρξη και ενότητα».
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ελληνικά λιμάνια στο επίκεντρο: Γιατί η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό εμπορικό και γεωπολιτικό πέρασμα της Ευρώπης
Κάμερες σε 600 λεωφορεία για να καταγράφουν παραβάσεις και να «κόβουν» κλήσεις σε live χρόνο - Πώς θα λειτουργεί το σύστημα μέσω ΑΙ
Σε επαγρύπνηση τα συστήματα υγείας για την πρόωρη άνοδο της γρίπης- Νέο στέλεχος Κ και η σημασία του εμβολιασμού
