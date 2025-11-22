Αποκαλύψεις για τη Miss Παλαιστίνη: Παντρεμένη με τον γιο του καταδικασμένου για τρομοκρατία Μαρουάν Μπαργούτι

Η Ναντίν Αγιούμπ φέρεται σύμφωνα με τη New York Post να είχε παντρευτεί τον γιο του Μαρουάν Μπαργκούτι και να έχει δώσει στο παιδί της το όνομα του καταδικασμένου για τρομοκρατία πεθερού της