Μπαρτσελόνα: Ο Χάρι Κέιν «ανεβαίνει» ως ο ιδανικός αντικαταστάτης του Λεβαντόφσκι

Η Μπαρτσελόνα
έχει ξεκινήσει την αξιολόγηση του ρόστερ και της αγοράς ενόψει του επόμενου καλοκαιριού, με τον μεγάλο στόχο να είναι η εύρεση ενός «killer» επιθετικού για να αντικαταστήσει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι
, ο οποίος το 2026 θα κλείσει τα 38 του χρόνια.
Στο μετα-Λεβαντόφσκι σενάριο, το όνομα του Χάρι Κέιν
(32 ετών) κερδίζει συνεχώς έδαφος στα γραφεία του συλλόγου, ξεπερνώντας ακόμα και την περίπτωση του Χουλιάν Άλβαρες, η τιμή του οποίου θεωρείται εξωφρενική, σημειώνει η Mundo Deportivo.
Η επιλογή του Άγγλου επιθετικού της Μπάγερν Μονάχου
θεωρείται ιδανική για τρεις βασικούς λόγους:
Προσιτή ρήτρα αποδέσμευσης:
Ο Κέιν έχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του (που λήγει το 2027) για το επόμενο καλοκαίρι, η οποία ανέρχεται στα 65 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό θεωρείται εξαιρετικά «λογικό» δεδομένου του σημερινού πληθωρισμού στις μεταγραφές (π.χ. η Λίβερπουλ πλήρωσε 145 εκατ. για τον Ίσακ και 95 εκατ. για τον Εκιτικέ).
Απίστευτη ικανότητα στο σκοράρισμα:
Οι αριθμοί του Κέιν είναι εντυπωσιακοί με 23 γκολ σε 17 αγώνες αυτή τη σεζόν και 404 συνολικά σε συλλογικό επίπεδο, ενώ είναι ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας.
Πλήρες προφίλ παιχνιδιού:
Ο Κέιν δεν είναι μόνο ένας επιθετικός περιοχής, αλλά και ένας εξαιρετικός παίκτης στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με 127 ασίστ στην καριέρα του (συλλόγους και Εθνική). Η ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι (1,88μ.) αποτελεί επίσης ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
Η αντιπαραβολή με τον Χουλιάν Άλβαρες
Ενώ ο Χουλιάν Άλβαρες (25 ετών) αρέσει πολύ στη Μπαρτσελόνα, το συμβόλαιό του με την Ατλέτικο Μαδρίτης έως το 2030 και η άρνηση του συλλόγου να τον πουλήσει τον καθιστούν έναν εξωφρενικά δύσκολο στόχο.
Στην Μπαρτσελόνα, είναι πεπεισμένοι ότι ο Κέιν θα προσφέρει άμεση απόδοση βραχυπρόθεσμα έχοντας αποδείξει την ικανότητά του για γρήγορη προσαρμογή στη Γερμανία.
Ο σύλλογος δεν έχει αποφασίσει ακόμα 100% για τους στόχους της επόμενης σεζόν, αλλά είναι σαφές ότι η απόκτηση ενός μεγάλου επιθετικού προϋποθέτει την αποχώρηση του Λεβαντόφσκι, καθώς ο οικονομικός αντίκτυπος του Πολωνού ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Επιπλέον, ο σύλλογος εξετάζει την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας ως εναλλακτική λύση στον Μπαλντέ, με τον Αλεχάνδρο Γκριμάλδο να βρίσκεται ψηλά στη λίστα.
