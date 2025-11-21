Μπαρτσελόνα: Ο Χάρι Κέιν «ανεβαίνει» ως ο ιδανικός αντικαταστάτης του Λεβαντόφσκι

Η Μπαρτσελόνα αναζητά «killer» επιθετικό για το καλοκαίρι του 2026 και ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν Μονάχου θεωρείται πλέον εξαιρετικά ελκυστική επιλογή λόγω της ρήτρας αποδέσμευσης των 65 εκατ. ευρώ και της τεράστιας ικανότητάς του στο σκοράρισμα