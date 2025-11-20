Η ΑΕΚ έστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ για το θέμα Λανουά
Η ΑΕΚ έστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ για το θέμα Λανουά
Η ΑΕΚ συνεχίζει τη διαμάχη με την ΕΠΟ για την υπόθεση του Στεφάν Λανουά και με εξώδικο που απέστειλε ζητά από την Ομοσπονδία την ανάκληση της τοποθέτησης της για το περιστατικό με τον Γάλλο πρόεδρο της ΚΕΔ στην OPAP Arena
Ένα ακόμη επεισόδιο στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της ΑΕΚ και της ΕΠΟ προέκυψε σήμερα.
Υπενθυμίζουμε ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ/ΕΠΟ είχε καταγγείλει προπηλακισμό στο ημίχρονο του αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ με την ΕΠΟ να αντιδρά άμεσα και προχωρά σε μια σκληρή τοποθέτηση, ωστόσο η Ένωση απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή. Το θέμα όμως δεν τελείωσε εκεί...
Έπειτα από τη συνάντηση των Μάριου Ηλιόπουλου και Μηνά Λυσάνδρου στην UEFA την περασμένη Τρίτη (18/11), οι κιτρινόμαυροι έστειλαν εξώδικο στην ΕΠΟ με αφορμή την τοποθέτηση που είχε κάνει για τον δήθεν προπηλακισμό του Γάλλου αρχιδιαιτητή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena.
Η ΑΕΚ, η οποία απαλλάχθηκε στη συγκριμένη υπόθεση από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο, ζητάει από την ΕΠΟ δήλωση επανόρθωσης, αποκατάστασης της αλήθειας και ειλικρινούς μεταμέλειας μέσα σε διάστημα δέκα ημερών σε όλα τα Μέσα.
Η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη μάλιστα να κλιμακώσει τις νομικές της ενέργειες σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν συμβεί από πλευράς ΕΠΟ.
Ειδήσεις σήμερα
Στο Πάρκο Ελευθερίας το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη - «Ήταν εκεί σε κάθε μας βήμα» είπε ο Αλέξης Τσίπρας
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Προσωπική δέσμευση του προέδρου Τραμπ η ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα»
Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ
Υπενθυμίζουμε ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ/ΕΠΟ είχε καταγγείλει προπηλακισμό στο ημίχρονο του αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ με την ΕΠΟ να αντιδρά άμεσα και προχωρά σε μια σκληρή τοποθέτηση, ωστόσο η Ένωση απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή. Το θέμα όμως δεν τελείωσε εκεί...
Έπειτα από τη συνάντηση των Μάριου Ηλιόπουλου και Μηνά Λυσάνδρου στην UEFA την περασμένη Τρίτη (18/11), οι κιτρινόμαυροι έστειλαν εξώδικο στην ΕΠΟ με αφορμή την τοποθέτηση που είχε κάνει για τον δήθεν προπηλακισμό του Γάλλου αρχιδιαιτητή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena.
Η ΑΕΚ, η οποία απαλλάχθηκε στη συγκριμένη υπόθεση από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο, ζητάει από την ΕΠΟ δήλωση επανόρθωσης, αποκατάστασης της αλήθειας και ειλικρινούς μεταμέλειας μέσα σε διάστημα δέκα ημερών σε όλα τα Μέσα.
Η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη μάλιστα να κλιμακώσει τις νομικές της ενέργειες σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν συμβεί από πλευράς ΕΠΟ.
Ειδήσεις σήμερα
Στο Πάρκο Ελευθερίας το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη - «Ήταν εκεί σε κάθε μας βήμα» είπε ο Αλέξης Τσίπρας
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Προσωπική δέσμευση του προέδρου Τραμπ η ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα»
Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα