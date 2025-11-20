Η ΑΕΚ έστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ για το θέμα Λανουά

Η ΑΕΚ συνεχίζει τη διαμάχη με την ΕΠΟ για την υπόθεση του Στεφάν Λανουά και με εξώδικο που απέστειλε ζητά από την Ομοσπονδία την ανάκληση της τοποθέτησης της για το περιστατικό με τον Γάλλο πρόεδρο της ΚΕΔ στην OPAP Arena