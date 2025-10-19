ΑΕΚ για Λανουά: «Δεν υπήρξε προπηλακισμός, ήταν μεμονωμένο φραστικό επεισόδιο»
ΑΕΚ για Λανουά: «Δεν υπήρξε προπηλακισμός, ήταν μεμονωμένο φραστικό επεισόδιο»
Η θέση της ΑΕΚ για το περιστατικό που έγινε με τον Στεφάν Λανουά στην «Αγιά Σοφιά»
Η ΕΠΟ κατήγγειλε προπηλακισμό στον Στεφάν Λανουά πριν το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής και μετά τη λήξη του αγώνα, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ πήρε θέση για όσα αναφέρει η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Η ΠΑΕ ΑΕΚ ξεκαθαρίζει πως «δεν υπήρξε κανένας προπηλακισμός» και πως ο Γάλλος αρχιδιαιτητής «επέλεξε μόνος του να αποχωρήσει από τη Νέα Φιλαδέλφεια».
Αναλυτικά η θέση της ΠΑΕ ΑΕΚ:
«Ο κ. Λανουά φιλοξενήθηκε στο VVIP Lounge του γηπέδου, σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον.
Στο ίδιο Lounge λίγες θέσεις δίπλα του φιλοξενήθηκαν στελέχη και μέλη της αποστολής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ χωρίς κανένα πρόβλημα.
Στο ίδιο σημείο του γηπέδου, έχει φιλοξενηθεί σχεδόν όλες τις φορές που έχει επισκεφθεί το γήπεδό μας.
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο, κι αυτό έπραξε και τώρα με όλους τους αξιωματούχους, την αποστολή του ΠΑΟΚ και την οικογένεια Σαββίδη.
Δεν υπήρξε προπηλακισμό. Υπήρξε μεμονωμένα φραστικό περιστατικό απο το κάτω διάζωμα.
Ο ίδιος ο κ. Λανουά επέλεξε να αποσυρθεί στο Lounge και να παρακολουθήσει τον αγώνα από την τηλεόραση που υπήρχε στο χώρο.
Στο ημίχρονο αποφάσισε να κατέβει στον χώρο των αποδυτηρίων και στην συνέχεια αποχώρησε από το γήπεδο.
Η ΑΕΚ πάντα συνεργάζεται και κινείται θεσμικά για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους φιλοξενούμενους».
Ειδήσεις σήμερα:
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Η Ελλάδα που ξεχάσαμε - Τα 286 χωριά που εξαφανίστηκαν από τον χάρτη τα τελευταία 100 χρόνια
Η Αντζελίνα Τζολί τράβηξε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» - Το φόρεμα που αποκάλυψε τα μεγάλα τατουάζ της
Η ΠΑΕ ΑΕΚ ξεκαθαρίζει πως «δεν υπήρξε κανένας προπηλακισμός» και πως ο Γάλλος αρχιδιαιτητής «επέλεξε μόνος του να αποχωρήσει από τη Νέα Φιλαδέλφεια».
Αναλυτικά η θέση της ΠΑΕ ΑΕΚ:
«Ο κ. Λανουά φιλοξενήθηκε στο VVIP Lounge του γηπέδου, σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον.
Στο ίδιο Lounge λίγες θέσεις δίπλα του φιλοξενήθηκαν στελέχη και μέλη της αποστολής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ χωρίς κανένα πρόβλημα.
Στο ίδιο σημείο του γηπέδου, έχει φιλοξενηθεί σχεδόν όλες τις φορές που έχει επισκεφθεί το γήπεδό μας.
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο, κι αυτό έπραξε και τώρα με όλους τους αξιωματούχους, την αποστολή του ΠΑΟΚ και την οικογένεια Σαββίδη.
Δεν υπήρξε προπηλακισμό. Υπήρξε μεμονωμένα φραστικό περιστατικό απο το κάτω διάζωμα.
Ο ίδιος ο κ. Λανουά επέλεξε να αποσυρθεί στο Lounge και να παρακολουθήσει τον αγώνα από την τηλεόραση που υπήρχε στο χώρο.
Στο ημίχρονο αποφάσισε να κατέβει στον χώρο των αποδυτηρίων και στην συνέχεια αποχώρησε από το γήπεδο.
Η ΑΕΚ πάντα συνεργάζεται και κινείται θεσμικά για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους φιλοξενούμενους».
Ειδήσεις σήμερα:
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Η Ελλάδα που ξεχάσαμε - Τα 286 χωριά που εξαφανίστηκαν από τον χάρτη τα τελευταία 100 χρόνια
Η Αντζελίνα Τζολί τράβηξε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» - Το φόρεμα που αποκάλυψε τα μεγάλα τατουάζ της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα