Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Προπηλακίστηκε πριν το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ο Λανουά, σύμφωνα με την ΕΠΟ - Θα κινηθεί νομικά η ομοσπονδία - Βίντεο
Προπηλακίστηκε πριν το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ο Λανουά, σύμφωνα με την ΕΠΟ - Θα κινηθεί νομικά η ομοσπονδία - Βίντεο
Η ΕΠΟ καλεί την ΑΕΚ να εντοπίσει άμεσα τον δράστη ο οποίος προπηλάκισε τον αρχιδιαιτητή
Προπηλακισμό κατά του προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά καταγγέλλει η ΕΠΟ, η οποία ξεκαθαρίζει πως θα κινηθεί νομικά και καμία προσπάθεια εκφοβισμού της λειτουργίας της ΚΕΔ δεν θα γίνει ανεκτή.
Αναλυτικά η θέση της ΕΠΟ:
«Η ΕΠΟ έχει πλήρη γνώση του προπηλακισμού που υπέστη ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ–ΠΑΟΚ.
Είναι προφανές ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ, η οποία ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα, οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά στον εντοπισμό και στην παραδειγματική τιμωρία όσων ανάγκασαν τον κ. Λανουά να αποχωρήσει από το γήπεδο.
Παράλληλα, ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους κατά των επιλεγμένων από την UEFA στελεχών της ΚΕΔ, ειδικότερα δε κατά του κ. Λανουά.
Όλα τα συναφή δημοσιεύματα και αποδεικτικά στοιχεία θα διαβιβαστούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς.
Καμία προσπάθεια εκφοβισμού ή υπονόμευσης της λειτουργίας της ΚΕΔ δεν θα γίνει ανεκτή ή θα μείνει ατιμώρητη».
Ειδήσεις σήμερα:
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Η Ελλάδα που ξεχάσαμε - Τα 286 χωριά που εξαφανίστηκαν από τον χάρτη τα τελευταία 100 χρόνια
Η Αντζελίνα Τζολί τράβηξε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» - Το φόρεμα που αποκάλυψε τα μεγάλα τατουάζ της
Αναλυτικά η θέση της ΕΠΟ:
«Η ΕΠΟ έχει πλήρη γνώση του προπηλακισμού που υπέστη ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ–ΠΑΟΚ.
Είναι προφανές ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ, η οποία ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα, οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά στον εντοπισμό και στην παραδειγματική τιμωρία όσων ανάγκασαν τον κ. Λανουά να αποχωρήσει από το γήπεδο.
Παράλληλα, ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους κατά των επιλεγμένων από την UEFA στελεχών της ΚΕΔ, ειδικότερα δε κατά του κ. Λανουά.
Όλα τα συναφή δημοσιεύματα και αποδεικτικά στοιχεία θα διαβιβαστούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς.
Καμία προσπάθεια εκφοβισμού ή υπονόμευσης της λειτουργίας της ΚΕΔ δεν θα γίνει ανεκτή ή θα μείνει ατιμώρητη».
Ειδήσεις σήμερα:
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Η Ελλάδα που ξεχάσαμε - Τα 286 χωριά που εξαφανίστηκαν από τον χάρτη τα τελευταία 100 χρόνια
Η Αντζελίνα Τζολί τράβηξε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» - Το φόρεμα που αποκάλυψε τα μεγάλα τατουάζ της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα