Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Προσωπική δέσμευση του προέδρου Τραμπ η ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα»

Κωστής Φραγκούλης, Αγγελική Φράγκου, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Αναστασία Ζαννή που ερμήνευσε τους εθνικούς ύμνους και «Τα παιδιά του Πειραιά»

Η έμμεση αναφορά – με σαφή στόχο

Αμερικανική αντεπίθεση μέσω ναυπηγείων

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ Με το ΔΣ του Propeller Club Port of Piraeus

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Γιώργο Προκοπίου και τον Βασίλη Κικίλια

Μαριέλενα Προκοπίου, Γιώργος Προκοπίου, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος

Με τον Γιώργο Αγγελόπουλο

Ο Λέων Πατίτσας με τη σύζυγό του Μαριέττα Χρουσαλά και τον Αλέξανδρο Χατζηπατέρα

Πρέσβης Ιαπωνίας, Κορέας, Πάνος Ζαφετ, Γιώργος Αλεξανδράτος

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο Κωστής Φραγκούλης με τον συντάκτη του Πρώτου Θέματος Μηνά Τσαμόπουλο

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι καμία χώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις κρατικά χρηματοδοτούμενες εταιρείες της για να ελέγξει ολόκληρο τον κλάδο».Η αναφορά αυτή αγγίζει το κέντρο της αμερικανικής ανησυχίας για την αυξανόμενη κινεζική παρουσία στα ευρωπαϊκά λιμάνια, τη ναυπηγική βιομηχανία και τις παγκόσμιες γραμμές ελέγχου φορτίων — από την COSCO στον Πειραιά έως τα κινεζικά supersized ναυπηγεία που δεσπόζουν στο παγκόσμιο orderbook.Χωρίς να ειπωθεί το όνομα της Κίνας, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο για όλους μέσα στην αίθουσα: η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι το μέλλον της ναυτιλίας και των κρίσιμων υποδομών δεν πρέπει να εξαρτάται από έναν παίκτη που λειτουργεί με όρους κρατικού ελέγχου και γεωπολιτικής ισχύος.Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αναφορά της στα αμερικανικά ναυπηγεία, όπου —όπως είπε— ήδη υπήρξαν δεσμεύσεις Ελλήνων εφοπλιστών να αγοράσουν LNG carriers αμερικανικής ναυπήγησης όταν αυτά θα είναι διαθέσιμα, καθώς και να αυξήσουν τις επισκευαστικές εργασίες σε αμερικανικά dockyards.Άνοιξε δημόσια την αμερικανική πρόθεση να ξαναμπεί δυναμικά στη ναυπηγική, μετά από χρόνια κυριαρχίας Ασίας–Κίνας–Κορέας–Ιαπωνίας. Έδειξε ότι αναζητεί συμμάχους, και ότι η ελληνική ναυτιλία είναι ο φυσικός της εταίρος σε αυτή την προσπάθεια. Η πρέσβης συνέδεσε τα λιμάνια με τη στρατηγική ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον και η Αθήνα φωτογραφίζοντας την Κίνα συνεργάζονται για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αντιμετωπίζουν κοινές απειλές όπως η παραβίαση κυρώσεων, και θέλουν υποδομές που δεν ελέγχονται από μια δύναμη εκτός ΝΑΤΟ.«Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα εργάζονται μαζί, οι χώρες μας γίνονται δυνατότερες, ασφαλέστερες και πιο ευημερούσες». Η ομιλία της προσέφερε μια καθαρή εικόνα της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στον ελληνικό στόλο και στον ρόλο του στη διεθνή σταθερότητα. Ο πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά, Κωστής Φραγκούλης, άνοιξε την εκδήλωση με έναν λόγο που συνδύαζε ιστορία, συναίσθημα και πολιτική σημασία.«Από το 1935 κάθε Αμερικανός πρέσβης είναι επίτιμος πρόεδρος του Club. Αυτή η παράδοση έχει βάρος», είπε. Αναφέρθηκε στους δεσμούς της Ελλάδας με τις ναυπηγικές δυνάμεις ΗΠΑ – Ιαπωνίας – Κορέας, υπογραμμίζοντας την παρουσία των πρέσβεων των δύο ασιατικών χωρών.τις πρόσφατες ιστορικές συμφωνίες σε ενέργεια, υποδομές και στρατηγική συνεργασία, τη συμμετοχή πάνω από 80 Αμερικανών αξιωματούχων σε συνεδρία στη Αθήνα — «πρωτοφανές», όπως είπε, καθώς και τη συνάντηση Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Μέρκλ, όπου επιβεβαιώθηκε ότι «η ελληνική ναυτιλία είναι πυλώνας της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας».«Το Propeller Club είναι μια γέφυρα. Μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα». Και, απευθυνόμενος στην πρέσβη: «Φέρνετε ενέργεια, όραμα και αισιοδοξία. Έχετε σε εμάς πιστούς συνεργάτες». Λίγο αργότερα παρέδωσε στην πρέσβη το σύμβολο του θεσμού: το πιστοποιητικό και το κλειδί του επίτιμου προέδρου. Η εκδήλωση αυτή δεν ήταν ένα απλό καλωσόρισμα. Ήταν μια στιγμή όπου η ιστορία συνάντησε τη γεωπολιτική συγκυρία. Όπου η ναυτιλία έδειξε ξανά πως εξακολουθεί να αποτελεί τον ισχυρότερο κοινό παρονομαστή στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.Η παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, οι ανοιχτές δεσμεύσεις συνεργασίας, η αναφορά στην ενέργεια, την ασφάλεια, τη ναυπηγική και τη στρατηγική σταθερότητα, όλα μαζί συνθέτουν μια νέα σελίδα στον ελληνοαμερικανικό άξονα, με τη ναυτιλία στο κέντρο.