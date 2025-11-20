Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Ο Νεϊμάρ σκόραρε για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο, αλλά υπέπεσε σε πέναλτι και η Σάντος που δεν κέρδισε κινδυνεύει με υποβιβασμό - Βίντεο
Ο Νεϊμάρ σκόραρε για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο, αλλά υπέπεσε σε πέναλτι και η Σάντος που δεν κέρδισε κινδυνεύει με υποβιβασμό - Βίντεο
Ο Βραζιλιάνος άσος πέτυχε το πρώτο του γκολ μετά τον Αύγουστο, αλλά με πέναλτι που έκανε ο ίδιος η Μιρασόλ απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Σάντος που εξακολουθεί να κινδυνεύει με υποβιβασμό
Τέσσερις αγωνιστικές απομένουν για το φινάλε της φετινής σεζόν στη Βραζιλία και οι αναμετρήσεις της 34ης αγωνιστικής έκρυβαν μεγάλα δράματα...
Στην κορυφή η Φλαμένγκο παρά την ήττα της από τη Φλουμινένσε με 2-1 στο περίφημο ντέρμπι του Ρίο «Φλα-Φλου», παρέμεινε στην κορυφή καθώς η Παλμέιρας του Άμπελ Φερέιρα έμεινε στο 0-0 με την ευρισκόμενη στη ζώνη του υποβιβασμού Βιτόρια.
Με τον βαθμό που πήρε η Βιτόρια, παρέμεινε στη 17η θέση που οδηγεί στη Β' Εθνική, αλλά στο -1 από τη Σάντος η οποία έμεινε στο 1-1 με την Μιρασόλ, σ' ένα ματς όπου ο Νεϊμάρ έκανε κυριολεκτικά τα πάντα όλα και από ωραίος έγινε μοιραίος.
Ο «Νέι» άνοιξε το σκορ στο 4', πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ μετά τον Αύγουστο, ενώ το τελευταίο διάστημα είχε γίνει πρωταγωνιστής σε διάφορα επεισόδια με τον προπονητή του, συμπαίκτες και αντιπάλους.
Όμως στο 57' ανέτρεψε βλακωδώς αντίπαλο του στην περιοχή της Σάντος με τον διαιτητή να δίνει το πέναλτι (αφού πρώτα υπήρξε τρομερή ένταση μεταξύ των παικτών) και τον Ρεϊνάλντο (παρά τις προσπάθειες του Νεϊμάρ να τον αποσυντονίσει) να διαμορφώνει το τελικό 1-1 που κρατά τη Σάντος στα όρια της επικίνδυνης ζώνης.
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στην κορυφή η Φλαμένγκο παρά την ήττα της από τη Φλουμινένσε με 2-1 στο περίφημο ντέρμπι του Ρίο «Φλα-Φλου», παρέμεινε στην κορυφή καθώς η Παλμέιρας του Άμπελ Φερέιρα έμεινε στο 0-0 με την ευρισκόμενη στη ζώνη του υποβιβασμού Βιτόρια.
Με τον βαθμό που πήρε η Βιτόρια, παρέμεινε στη 17η θέση που οδηγεί στη Β' Εθνική, αλλά στο -1 από τη Σάντος η οποία έμεινε στο 1-1 με την Μιρασόλ, σ' ένα ματς όπου ο Νεϊμάρ έκανε κυριολεκτικά τα πάντα όλα και από ωραίος έγινε μοιραίος.
Ο «Νέι» άνοιξε το σκορ στο 4', πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ μετά τον Αύγουστο, ενώ το τελευταίο διάστημα είχε γίνει πρωταγωνιστής σε διάφορα επεισόδια με τον προπονητή του, συμπαίκτες και αντιπάλους.
Όμως στο 57' ανέτρεψε βλακωδώς αντίπαλο του στην περιοχή της Σάντος με τον διαιτητή να δίνει το πέναλτι (αφού πρώτα υπήρξε τρομερή ένταση μεταξύ των παικτών) και τον Ρεϊνάλντο (παρά τις προσπάθειες του Νεϊμάρ να τον αποσυντονίσει) να διαμορφώνει το τελικό 1-1 που κρατά τη Σάντος στα όρια της επικίνδυνης ζώνης.
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα