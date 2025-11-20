Ο Νεϊμάρ σκόραρε για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο, αλλά υπέπεσε σε πέναλτι και η Σάντος που δεν κέρδισε κινδυνεύει με υποβιβασμό - Βίντεο