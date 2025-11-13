Ο Ομπαμεγιάνγκ θυμάται την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα: «Ήταν μεγάλο λάθος που πήγα στην Τσέλσι»

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός αποκάλυψε πως η αποχώρησή του από τη Μπαρτσελόνα και η μεταγραφή του στην Τσέλσι ήταν μια απόφαση που πήρε μέσα σε δύσκολες προσωπικές συνθήκες