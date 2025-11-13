Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Ο Ομπαμεγιάνγκ θυμάται την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα: «Ήταν μεγάλο λάθος που πήγα στην Τσέλσι»
Ο Γκαμπονέζος επιθετικός αποκάλυψε πως η αποχώρησή του από τη Μπαρτσελόνα και η μεταγραφή του στην Τσέλσι ήταν μια απόφαση που πήρε μέσα σε δύσκολες προσωπικές συνθήκες
Πίσω στη Μασσαλία, όπου φαίνεται να έχει ανακαλύψει ξανά την ηρεμία και τη χαρά του παιχνιδιού, ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ μίλησε με ειλικρίνεια για ένα επεισόδιο που προτιμά πλέον να αφήσει πίσω του.
Καλεσμένος στο podcast Troopz, ο Γκαμπονέζος επιθετικός παραδέχτηκε ότι πήρε τη χειρότερη απόφαση της καριέρας του μετακομίζοντας στην Τσέλσι και μίλησε για μια βιαστική μεταγραφή, αόρατους τραυματισμούς και μια εφιαλτική χρονιά που τον επηρέασε βαθιά, τόσο αθλητικά όσο και προσωπικά.
Έχοντας επιστρέψει στην Μαρσέιγ στα 36 του αυτό το καλοκαίρι, ο Ομπαμεγιάνγκ αναπνέει ξανά. Η μεταγραφή του στην Τσέλσι, ωστόσο, παραμένει ένα μνημειώδες λάθος γι΄ αυτόν, όπως ομολόγησε απερίφραστα στο podcast.
«Ήταν ένα σοβαρό λάθος που πήγα εκεί. Ήταν ένα τεράστιο λάθος. Εκείνη την εποχή, περνούσα μια δύσκολη περίοδο στην Μπαρτσελόνα. Ήμουν θύμα διάρρηξης στο σπίτι μου, η "Μπάρτσα" χρειαζόταν να πουλήσει έναν παίκτη -εμένα ή τον Μέμφις Ντεπάι- και η μόνη επιλογή ήταν η Τσέλσι», θυμήθηκε.
«Έτσι είπα, "εντάξει, για την οικογένειά μου θα μετακομίσω, ακόμα κι αν είναι στην Τσέλσι". Σκέφτηκα ότι μπορεί να πήγαινε καλά. Ο Ολιβιέ Ζιρού είχε μετακομίσει από την Άρσεναλ στην Τσέλσι χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά για μένα ήταν διαφορετικά», συνέχισε ο Ομπαμεγιάνγκ.
Και συμπλήρωσε: «Από αυτά τα λόγια, είναι σαφές ότι η απόφαση να φύγω από την Καταλονία δεν καθοδηγήθηκε από αθλητική επιθυμία, αλλά μάλλον από οικογενειακούς και συναισθηματικούς δεσμούς. Η Τσέλσι θεωρήθηκε ως οδός διαφυγής... η οποία γρήγορα μετατράπηκε σε παγίδα».
