Κριστιάνο Ρονάλντο: Έβαλε τα κλάματα η Youtuber Σελίν Ντεπτ όταν γνώρισε για πρώτη φορά το είδωλό της, βίντεο
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Σελίν Ντεπτ Κριστιάνο Ρονάλντο Youtuber Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνική Πορτογαλίας

Κριστιάνο Ρονάλντο: Έβαλε τα κλάματα η Youtuber Σελίν Ντεπτ όταν γνώρισε για πρώτη φορά το είδωλό της, βίντεο

Ο Βελγίδα content creator επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο της Εθνικής Πορτογαλίας και συγκινήθηκε όταν αντίκρισε τον CR7

Κριστιάνο Ρονάλντο: Έβαλε τα κλάματα η Youtuber Σελίν Ντεπτ όταν γνώρισε για πρώτη φορά το είδωλό της, βίντεο
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Ένα απίστευτο στιγμιότυπο που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Εθνικής Πορτογαλίας κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Πρωταγωνιστής, ποιος άλλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους πιο επικοινωνιακούς σταρ του πλανήτη.

Η γνωστή Βελγίδα δημιουργός περιεχομένου, Σελίν Ντεπτ, η οποία έχει χτίσει την καριέρα της γυρίζοντας βίντεο με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, βρέθηκε στην προπόνηση των Ιβήρων.

Σκοπός της ήταν να συναντήσει από κοντά το μεγάλο της είδωλο, όμως η αντίδρασή της όταν ο «CR7» την πλησίασε, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Η νεαρή influencer δεν άντεξε τη συναισθηματική φόρτιση και ξέσπασε σε κλάματα μόλις είδε τον Πορτογάλο σταρ να κατευθύνεται προς το μέρος της.

Ο Ρονάλντο, διατηρώντας την απόλυτη ψυχραιμία του αλλά και δείχνοντας εξαιρετικά ευγενικά αντανακλαστικά, τη ρώτησε αμέσως: «Τι θέλεις να κάνουμε;».

Η Σελίν, φανερά τρακτισμένη και ανάμεσα σε λυγμούς, κατάφερε απλώς να ψελλίσει: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα. Μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία;».

Η ατάκα του Ρονάλντο: «Φυσικά, αλλά σκούπισε τα δάκρυά σου, είσαι όμορφη, πολύ όμορφη».

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Η Βελγίδα content creator, χωρίς να μπορεί να αρθρώσει άλλη λέξη μετά το κομπλιμέντο του 41χρονου άσου, πόζαρε για το πολυπόθητο κλικ, εξασφαλίζοντας ένα από τα πιο ξεχωριστά ενθύμια της ζωής της.


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