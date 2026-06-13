Η αντίδραση του Γιαννακόπουλου από το Σούνιο για τον ορισμό της Τσαρούχα στον 5ο τελικό της Basket League, βίντεο
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Βάσω Τσαρούχα

Η αντίδραση του Γιαννακόπουλου από το Σούνιο για τον ορισμό της Τσαρούχα στον 5ο τελικό της Basket League, βίντεο

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναρωτήθηκε αν ο υπεύθυνος για τους ορισμούς των διαιτητών θέλει το καλό του μπάσκετ στην Ελλάδα

Η αντίδραση του Γιαννακόπουλου από το Σούνιο για τον ορισμό της Τσαρούχα στον 5ο τελικό της Basket League, βίντεο
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Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε τη γνώμη του για τις επιλογές των διαιτητών στο Game 5 μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Δεν θα πάρω θέση ούτε τίποτα. Το μόνο που θα πω είναι. Όταν ρε παιδάκι μου μια ομάδα έχει τόσα πολλά έντονα παράπονα. Έχει φτάσει μία τόσο ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα.

Θεωρητικά σέβεσαι και τις δύο πλευρές και δεν πας να ανατινάξεις κάτι. Αυτό θα έκανε κάποιος που υποτίθεται θέλει το καλό του μπάσκετ

Βέβαια, για να είμαι και δίκαιος πάντα υπάρχει και το σενάριο να επέλεξε και να σου λέει. Για εμένα είναι η καλύτερη. Αν έκανε κάποια λάθη ή αν δεν έκανε δεν ξέρω.

Εδώ είναι η ευκαιρία ορίστε να ξανά δείτε ότι όντως είναι η καλύτερη. Να παίξει και να σφυρίξει απόλυτα δίκαια. Μακάρι να είναι αυτή η περίπτωση. Εγώ αυτό πιστεύω πάντως».



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