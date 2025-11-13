Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Νέα σελίδα στην προπονητική καριέρα του Μαντσίνι: Ανακοινώθηκε από την Αλ Σαντ του Κατάρ
Νέα σελίδα στην προπονητική καριέρα του Μαντσίνι: Ανακοινώθηκε από την Αλ Σαντ του Κατάρ
Ο Ιταλός προπονητής με θητεία σε Σίτι, Ίντερ, Λάτσιο και εθνική Ιταλίας υπέγραψε για 2,5 χρόνια στην ομάδα του Κατάρ
Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι ο νέος προπονητής της Αλ Σαντ από το Κατάρ, όπως ανακοίνωσε ο αραβικός σύλλογος με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι υπέγραψε συμβόλαιο δυόμισι ετών ως προπονητής της Αλ Σαντ», ανέφερε η ανακοίνωση, μαζί με φωτογραφίες του Ιταλού τεχνικού με τα στελέχη της ομάδας κατά την υπογραφή.
Η συνεργασία με την Αλ Σαντ, που είναι ο πιο επιτυχημένος σύλλογος της χώρας, σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην προπονητική καριέρα του Μαντσίνι μετά την αποχώρησή του από τη Σαουδική Αραβία.
Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, ο οποίος οδήγησε τους «Ατζούρι» στη δόξα του Euro 2020, είχε συνδεθεί με μια πιθανή επιστροφή στη Serie A, αλλά αντ΄ αυτού επέλεξε να παραμείνει στην περιοχή του Κόλπου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έμπειρος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο το οποίο περιλαμβάνει ρήτρα που του επιτρέπει να φύγει ήδη από το καλοκαίρι του 2026.
Το επιτελείο του προπονητή θα περιλαμβάνει τον Σέζαρ, πρώην παίκτη του στη Λάτσιο και την Ίντερ, όπως επίσης και τον Μάσιμο Μακαρόνε.
Αυτή είναι η πρώτη του δουλειά σε σύλλογο μετά από επτά χρόνια, έχοντας προπονήσει για τελευταία φορά τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης το 2018, πριν αναλάβει την Εθνική ομάδα της Ιταλίας και αργότερα τη Σαουδική Αραβία.
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι Ρομά - Εξαπατούσαν ηλικιωμένους ως «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη
Κούρσα ΗΠΑ, Κίνας και Ευρώπης για τα νέα μαχητικά με πιλότους… ΑΙ - Τι είναι τα Collaborative Combat Aircraft και πώς αλλάζουν τον πόλεμο
Έχανε πολύ αίμα, κάποια στιγμή είπε «φεύγω» - Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
«Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι υπέγραψε συμβόλαιο δυόμισι ετών ως προπονητής της Αλ Σαντ», ανέφερε η ανακοίνωση, μαζί με φωτογραφίες του Ιταλού τεχνικού με τα στελέχη της ομάδας κατά την υπογραφή.
Η συνεργασία με την Αλ Σαντ, που είναι ο πιο επιτυχημένος σύλλογος της χώρας, σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην προπονητική καριέρα του Μαντσίνι μετά την αποχώρησή του από τη Σαουδική Αραβία.
Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, ο οποίος οδήγησε τους «Ατζούρι» στη δόξα του Euro 2020, είχε συνδεθεί με μια πιθανή επιστροφή στη Serie A, αλλά αντ΄ αυτού επέλεξε να παραμείνει στην περιοχή του Κόλπου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έμπειρος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο το οποίο περιλαμβάνει ρήτρα που του επιτρέπει να φύγει ήδη από το καλοκαίρι του 2026.
Το επιτελείο του προπονητή θα περιλαμβάνει τον Σέζαρ, πρώην παίκτη του στη Λάτσιο και την Ίντερ, όπως επίσης και τον Μάσιμο Μακαρόνε.
Αυτή είναι η πρώτη του δουλειά σε σύλλογο μετά από επτά χρόνια, έχοντας προπονήσει για τελευταία φορά τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης το 2018, πριν αναλάβει την Εθνική ομάδα της Ιταλίας και αργότερα τη Σαουδική Αραβία.
✍️🏻 | OFFICIAL— 🏆 #81 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 13, 2025
Roberto Mancini has signed as Al-Sadd’s coach for 2.5 seasons.
#السد | #AlSadd pic.twitter.com/7Bc9ELw2LG
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι Ρομά - Εξαπατούσαν ηλικιωμένους ως «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη
Κούρσα ΗΠΑ, Κίνας και Ευρώπης για τα νέα μαχητικά με πιλότους… ΑΙ - Τι είναι τα Collaborative Combat Aircraft και πώς αλλάζουν τον πόλεμο
Έχανε πολύ αίμα, κάποια στιγμή είπε «φεύγω» - Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα