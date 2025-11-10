Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Το σχόλιο του Ντέμη Νικολαΐδη για το μαρκάρισμα του Σιώπη στον Κωνσταντέλια
Ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολίασε το μαρκάρισμα του Σιώπη στον Κωνσταντέλια και τόνισε ότι δεν το έκανε επίτηδες ο μέσος του Παναθηναϊκού στον άσο του ΠΑΟΚ
Το μαρκάρισμα του Μανώλη Σιώπη στον Γιάννη Κωνσταντέλια έχει σηκώσει πολλή συζήτηση μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
Ο παλαίμαχος διεθνής άσος Ντέμης Νικολαΐδης στην καθιερωμένη εκπομπή του Monday FC στη Nova αναφέρθηκε στο γεγονός και τόνισε ότι ο χαφ του τριφυλλιού δεν είχε πρόθεση και ότι σε καμία περίπτωση δεν έπαιξε βρόμικα τον Κωνσταντέλια.
Αναλυτικά το σχόλιό του: «Ο Σιώπης τον πάτησε κατά λάθος στο πρώτο ημίχρονο. Φαίνεται καθαρά ότι είναι κατά λάθος. Ξέρουμε και τον Σιώπη ότι δεν κάνει τέτοια πράγματα.
Δεν έπαιξε βρόμικα τον Κωνσταντέλια. Πιάσε τον εσύ τον Κωνσταντέλια. Μπορείς; Δεν μπορείς. Αναγκαστικά θα του κάνεις και φάουλ. Αλλά βρόμικα σε καμία, σε καμία περίπτωση.
Ο Γεντβάι επίσης έκανε καλό παιχνίδι. Όλοι θα έτρωγαν την ντρίμπλα του Κωνσταντέλια».
