Το σχόλιο του Ντέμη Νικολαΐδη για το μαρκάρισμα του Σιώπη στον Κωνσταντέλια
SPORTS
Ντέμης Νικολαΐδης Μανώλης Σιώπης Γιάννης Κωνσταντέλιας

Το σχόλιο του Ντέμη Νικολαΐδη για το μαρκάρισμα του Σιώπη στον Κωνσταντέλια

Ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολίασε το μαρκάρισμα του Σιώπη στον Κωνσταντέλια και τόνισε ότι δεν το έκανε επίτηδες ο μέσος του Παναθηναϊκού στον άσο του ΠΑΟΚ

Το σχόλιο του Ντέμη Νικολαΐδη για το μαρκάρισμα του Σιώπη στον Κωνσταντέλια
10 ΣΧΟΛΙΑ
Το μαρκάρισμα του Μανώλη Σιώπη στον Γιάννη Κωνσταντέλια έχει σηκώσει πολλή συζήτηση μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Ο παλαίμαχος διεθνής άσος Ντέμης Νικολαΐδης στην καθιερωμένη εκπομπή του Monday FC στη Nova αναφέρθηκε στο γεγονός και τόνισε ότι ο χαφ του τριφυλλιού δεν είχε πρόθεση και ότι σε καμία περίπτωση δεν έπαιξε βρόμικα τον Κωνσταντέλια.

Αναλυτικά το σχόλιό του: «Ο Σιώπης τον πάτησε κατά λάθος στο πρώτο ημίχρονο. Φαίνεται καθαρά ότι είναι κατά λάθος. Ξέρουμε και τον Σιώπη ότι δεν κάνει τέτοια πράγματα.

Δεν έπαιξε βρόμικα τον Κωνσταντέλια. Πιάσε τον εσύ τον Κωνσταντέλια. Μπορείς; Δεν μπορείς. Αναγκαστικά θα του κάνεις και φάουλ. Αλλά βρόμικα σε καμία, σε καμία περίπτωση.

Ο Γεντβάι επίσης έκανε καλό παιχνίδι. Όλοι θα έτρωγαν την ντρίμπλα του Κωνσταντέλια».

Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες

Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά

Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης