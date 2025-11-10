ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Διεκόπη προσωρινά το ντέρμπι του χάντμπολ λόγω συνθημάτων - Συνεχίστηκε μετά από 25' - Βίντεο
ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Διεκόπη προσωρινά το ντέρμπι του χάντμπολ λόγω συνθημάτων - Συνεχίστηκε μετά από 25' - Βίντεο

Προσωρινή διακοπή στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην αίθουσα Γ. Κασιμάτης του ΟΑΚΑ για την 8η αγωνιστική της Handball Premier

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Διεκόπη προσωρινά το ντέρμπι του χάντμπολ λόγω συνθημάτων - Συνεχίστηκε μετά από 25' - Βίντεο
Ένταση επικράτησε στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Handball Premier ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, το οποίο διεκόπη προσωρινά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με τους παίκτες των Πειραιωτών να αποχωρούν για τα αποδυτήρια λόγω συνθημάτων.

Το παιχνίδι είχε ξεκινήσει με εξαιρετικό ρυθμό και οι δύο ομάδες πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στο πρώτο μέρος, το οποίο ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να προηγείται με 13-12. Ωστόσο, μόλις στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, η αναμέτρηση διακόπηκε.

Συγκεκριμένα, μετά από κερδισμένο πέναλτι της Ένωσης, ο Σάββας Σάββας φέρεται να διαμαρτυρήθηκε προς τη γραμματεία και τους διαιτητές για συνθήματα που ακούγονταν από την κερκίδα των γηπεδούχων εις βάρος του. Οι παίκτες του Ολυμπιακού αποχώρησαν τότε προς τα αποδυτήρια, με αποτέλεσμα το ματς να διακοπεί προσωρινά.


Οι παίκτες της ΑΕΚ ζήτησαν από τους οπαδούς τους να σταματήσουν τα υβριστικά συνθήματα. 



Τελικά, μετά από 25 λεπτά οι παίκτες και των δύο ομάδων βγήκαν στο γήπεδο και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.


