Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ο Ιβάν Γιούριτς αποχαιρετά την Αταλάντα και απολύεται για τρίτη φορά μέσα σε έναν χρόνο
Ο Ιβάν Γιούριτς αποχαιρετά την Αταλάντα και απολύεται για τρίτη φορά μέσα σε έναν χρόνο
Ο Κροάτης προπονητής αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Αταλάντα μετά την εντός έδρας ήττα με 3-0 από την Σασουόλο, βιώνοντας την τρίτη απόλυση του μέσα σε 12 μήνες
Μόνο η τυπική ανακοίνωση απομένει για να επικυρωθεί το διαζύγιο του Ιβάν Γιούριτς με την Αταλάντα.
Ο 49χρονος τεχνικός την περασμένη εβδομάδα στον εκτός έδρας αγώνα με τη Μαρσέιγ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής λόγω του σοβαρού επεισοδίου που είχε με τον Νιγηριανό επιθετικό της ομάδας του Αντεμόλα Λούκμαν (δυσανασχέτησε στην αλλαγή του και παραλίγο να πιαστούν στα χέρια) και με μόλις δύο νίκες (7 ισοπαλίες και 2 ήττες) μετά από 11 αγωνιστικές ήταν φανερό εδώ και καιρό πως δεν είχε... κολλήσει με τους Μπεργκαμάσκι.
Ο Γιούριτς ανέλαβε το βαρύ φορτίο της διαδοχής του Τζιανπέρο Γκασπερίνι, καθώς ο τελευταίος στα 9 χρόνια που έμεινε στο Μπέργκαμο έκανε την Αταλάντα πρωταγωνίστρια, χωρίς ποτέ να μπει στα παπούτσια του.
Η επισημοποίηση της απόλυσης του θα φέρει τον Γιούριτς αντιμέτωπο μ' ένα πρωτοφανές αρνητικό ρεκόρ, καθώς μέσα σε 12 μήνες θα έχει απολυθεί από τρεις διαφορετικές ομάδες.
Ο Κροάτης τον Σεπτέμβριο του 2024, κι αφού είχε ολοκληρώσει μια πολυετή θητεία στην Τορίνο (όπου έφτιαξε και το όνομα του) διαδέχθηκε τον Ντανιέλε Ρόσι στον πάγκο της Ρόμα, αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει την... κατρακύλα των τζιαλορόσι και στις 11 Νοεμβρίου 2024 απολύθηκε έχοντας την ομάδα στην 12η θέση με 13 βαθμούς (στην χειρότερη της εκκίνηση την τελευταία 20ετία).
Τον Δεκέμβριο του 2024 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σάουθαμπτον που εκείνη την περίοδο είχε μαθηματικές ελπίδες για να αποφύγει τον υποβιβασμό από την Premier League. Στην Αγγλία παρέμεινε 108 ημέρες και στις αρχές Απριλίου 2025 (μετά τη μαθηματική επιβεβαίωση του υποβιβασμού) απολύθηκε από τους «Άγιους».
Ειδήσεις σήμερα:
Νέος δάσκαλος για τους δύο μαθητές στην Τέλενδο: Όταν έμαθα ότι κλείνει το σχολείο, το είδα ως τεράστια ευκαιρία να πάω να το ανοίξω
Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»
Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Αρκαδία, Βόνιτσα, Πρέβεζα - Χαλάζι στην Κορινθία, τις επόμενες ώρες οι βροχές στην Αττική
Ο 49χρονος τεχνικός την περασμένη εβδομάδα στον εκτός έδρας αγώνα με τη Μαρσέιγ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής λόγω του σοβαρού επεισοδίου που είχε με τον Νιγηριανό επιθετικό της ομάδας του Αντεμόλα Λούκμαν (δυσανασχέτησε στην αλλαγή του και παραλίγο να πιαστούν στα χέρια) και με μόλις δύο νίκες (7 ισοπαλίες και 2 ήττες) μετά από 11 αγωνιστικές ήταν φανερό εδώ και καιρό πως δεν είχε... κολλήσει με τους Μπεργκαμάσκι.
Ο Γιούριτς ανέλαβε το βαρύ φορτίο της διαδοχής του Τζιανπέρο Γκασπερίνι, καθώς ο τελευταίος στα 9 χρόνια που έμεινε στο Μπέργκαμο έκανε την Αταλάντα πρωταγωνίστρια, χωρίς ποτέ να μπει στα παπούτσια του.
Η επισημοποίηση της απόλυσης του θα φέρει τον Γιούριτς αντιμέτωπο μ' ένα πρωτοφανές αρνητικό ρεκόρ, καθώς μέσα σε 12 μήνες θα έχει απολυθεί από τρεις διαφορετικές ομάδες.
Ο Κροάτης τον Σεπτέμβριο του 2024, κι αφού είχε ολοκληρώσει μια πολυετή θητεία στην Τορίνο (όπου έφτιαξε και το όνομα του) διαδέχθηκε τον Ντανιέλε Ρόσι στον πάγκο της Ρόμα, αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει την... κατρακύλα των τζιαλορόσι και στις 11 Νοεμβρίου 2024 απολύθηκε έχοντας την ομάδα στην 12η θέση με 13 βαθμούς (στην χειρότερη της εκκίνηση την τελευταία 20ετία).
Τον Δεκέμβριο του 2024 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σάουθαμπτον που εκείνη την περίοδο είχε μαθηματικές ελπίδες για να αποφύγει τον υποβιβασμό από την Premier League. Στην Αγγλία παρέμεινε 108 ημέρες και στις αρχές Απριλίου 2025 (μετά τη μαθηματική επιβεβαίωση του υποβιβασμού) απολύθηκε από τους «Άγιους».
Ειδήσεις σήμερα:
Νέος δάσκαλος για τους δύο μαθητές στην Τέλενδο: Όταν έμαθα ότι κλείνει το σχολείο, το είδα ως τεράστια ευκαιρία να πάω να το ανοίξω
Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»
Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Αρκαδία, Βόνιτσα, Πρέβεζα - Χαλάζι στην Κορινθία, τις επόμενες ώρες οι βροχές στην Αττική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα