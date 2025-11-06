Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Ένταση στην Αταλάντα: Παραλίγο σύρραξη μεταξύ Λούκμαν και Γιούριτς στο Champions League - Βίντεο
Ένταση στην Αταλάντα: Παραλίγο σύρραξη μεταξύ Λούκμαν και Γιούριτς στο Champions League - Βίντεο
Ο Νιγηριανός άσος εξοργίστηκε με την αντικατάστασή του με τον προπονητή Ίβαν Γιούριτς να τον αρπάζει από το χέρι
Ένα έντονο επεισόδιο στιγμάτισε τη χθεσινή αναμέτρηση της Αταλάντα με τη Μαρσέιγ για το Champions League, όταν ο Αντεμόλα Λούκμαν ήρθε σε σύγκρουση με τον προπονητή του, Ίβαν Γιούριτς, μετά την αντικατάστασή του στο 75ο λεπτό.
Ο Νιγηριανός επιθετικός δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την απόφαση του Κροάτη τεχνικού να τον αποσύρει από το παιχνίδι με το σκορ στο 0-0, ανταλλάσσοντας λόγια μαζί του καθώς αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Γιούριτς άρπαξε τον παίκτη από το χέρι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση των βοηθών της Αταλάντα για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο ποδοσφαιρικό αναλυτή Άντι Μπράσελ, που μίλησε στο talkSPORT, ο Γιούριτς «ήταν ξεκάθαρα στη λάθος πλευρά», προσθέτοντας ότι «με τόσες κάμερες στα γήπεδα, τέτοιες συμπεριφορές δεν περνούν απαρατήρητες» και ότι ο Κροάτης προπονητής «οφείλει να ζητήσει συγγνώμη» από τον Λούκμαν.
Ο πρώην τεχνικός της Σαουθάμπτον, πάντως, προσπάθησε να μειώσει τη σημασία του περιστατικού στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς. «Αυτά συμβαίνουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Υπάρχει ένταση, αδρεναλίνη, αλλά όλα λύνονται στα αποδυτήρια. Το σημαντικό είναι η ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ υπερασπίστηκε την επιλογή του να περάσει τον Γιούνους Μούσα, ο οποίος «άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού».
Η Αταλάντα κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη με γκολ του Σαμάρτζιτς στο φινάλε, ανεβαίνοντας στη 16η θέση της βαθμολογίας της φάσης των ομίλων, παρότι ο Ντε Κετέλαρε είχε νωρίτερα αστοχήσει σε πέναλτι.
Για τον Λούκμαν, το επεισόδιο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια δύσκολη περίοδο. Ο 28χρονος άσος, πρώην κάτοχος του βραβείου Καλύτερου Αφρικανού Ποδοσφαιριστή της Χρονιάς, δεν έχει ξεκινήσει δυνατά τη φετινή σεζόν (1 γκολ σε 9 εμφανίσεις), ενώ το καλοκαίρι είδε τη μεταγραφή του στην Ίντερ να ναυαγεί.
Υπενθυμίζεται ότι και ο πρώην προπονητής του, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, τον είχε δημοσίως επικρίνει πέρσι για χαμένο πέναλτι, με τον Λούκμαν να του απαντά τότε μέσω social media, χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά του «ασέβεια».
Η ένταση με τον Γιούριτς δείχνει πως το κλίμα στην Αταλάντα παραμένει τεταμένο, παρά το πολύτιμο τρίποντο στη διοργάνωση.
Clima sereno na Atalanta: Juric, conhecido por ser um brigão, discutiu forte com Lookman à beira do gramado. pic.twitter.com/w46tgDucYt— Calciopédia (@calciopedia) November 5, 2025
