Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Λουτσέσκου: «Χάσαμε… μόνοι μας το παιχνίδι»
Λουτσέσκου: «Χάσαμε… μόνοι μας το παιχνίδι»
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, παραδέχθηκε ότι η ομάδα του έχασε το ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό λόγω κακής εμφάνισης στο πρώτο ημίχρονο, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια να μην είναι σοβαρός
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εμφανίστηκε προβληματισμένος μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με 2-1 από τον Παναθηναϊκό, η οποία ήταν η πρώτη για τον «Δικέφαλο» στη φετινή Stoiximan Super League. Ο Ρουμάνος τεχνικός απέδωσε την ήττα καθαρά στη δική του ομάδα και την έλλειψη πνευματικής συγκέντρωσης.
Ο Λουτσέσκου τόνισε ότι η κούραση και η συνεχής ροή των νικηφόρων αγώνων επηρέασαν την ομάδα ψυχολογικά:
«Όταν έχεις τόση ροή παιχνιδιών και νικηφόρων ματς, κάτι μπορεί να σου λείπει από στο πνευματικό κομμάτι. Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, χάσαμε μόνοι μας το ματς».
Ο προπονητής στάθηκε στην κακή εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο και κόστισε τη νίκη:
«Χάσαμε το πρώτο μέρος, δεν κάναμε τίποτα από όσα δείξαμε. Δεν είχαμε επιθετικότητα, ούτε κίνηση χωρίς την μπάλα, αλλά και όταν την είχαμε».
Αντίθετα, εξήρε την αντίδραση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο: «Στο δεύτερο μέρος ήμασταν κυριαρχικοί, τους πιέσαμε και κάναμε όσα έπρεπε να κάνουμε στο πρώτο μέρος. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να αντιδράσουμε. Να φρεσκαριστούμε και να συνεχίσουμε μετά τη διακοπή».
Τέλος, ο Λουτσέσκου ρωτήθηκε για τον τραυματισμό του σκόρερ της ομάδας, Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε από τον αγώνα:
«Ελπίζω να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Νομίζω ότι είναι ένας μικρός τραυματισμός», δήλωσε, εκφράζοντας την αγωνία του για τον παίκτη που έδωσε ξανά το στίγμα του στην αναμέτρηση με ένα εξαιρετικό γκολ.
Ειδήσεις σήμερα:
Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
Ο Λουτσέσκου τόνισε ότι η κούραση και η συνεχής ροή των νικηφόρων αγώνων επηρέασαν την ομάδα ψυχολογικά:
«Όταν έχεις τόση ροή παιχνιδιών και νικηφόρων ματς, κάτι μπορεί να σου λείπει από στο πνευματικό κομμάτι. Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, χάσαμε μόνοι μας το ματς».
Ο προπονητής στάθηκε στην κακή εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο και κόστισε τη νίκη:
«Χάσαμε το πρώτο μέρος, δεν κάναμε τίποτα από όσα δείξαμε. Δεν είχαμε επιθετικότητα, ούτε κίνηση χωρίς την μπάλα, αλλά και όταν την είχαμε».
Αντίθετα, εξήρε την αντίδραση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο: «Στο δεύτερο μέρος ήμασταν κυριαρχικοί, τους πιέσαμε και κάναμε όσα έπρεπε να κάνουμε στο πρώτο μέρος. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να αντιδράσουμε. Να φρεσκαριστούμε και να συνεχίσουμε μετά τη διακοπή».
Τέλος, ο Λουτσέσκου ρωτήθηκε για τον τραυματισμό του σκόρερ της ομάδας, Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε από τον αγώνα:
«Ελπίζω να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Νομίζω ότι είναι ένας μικρός τραυματισμός», δήλωσε, εκφράζοντας την αγωνία του για τον παίκτη που έδωσε ξανά το στίγμα του στην αναμέτρηση με ένα εξαιρετικό γκολ.
Ειδήσεις σήμερα:
Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα