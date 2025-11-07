Hellenic Championship: Ο Μουζέτι αντίπαλος του Τζόκοβιτς στον τελικό μετά από νίκη-θρίλερ επί του Κόρντα

Ο Ιταλός λύγισε τον Κόρντα και διεκδικεί το τρόπαιο αλλά και την τελευταία θέση για τα ATP Finals, απέναντι σε έναν Τζόκοβιτς που στοχεύει στον τίτλο Νο101