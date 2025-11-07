Hellenic Championship: Ο Τζόκοβιτς σε 144ο τελικό καριέρας, σε 23η διαφορετική χώρα!
Ο Σέρβος θρύλος του τένις κέρδισε τον Γιανίκ Χάνφμαν (6-3, 6-4) και προκρίθηκε στον τελικό του Hellenic Championship, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα και ανεβάζοντας το ρεκόρ του σε 30-0 το 2025 όταν κερδίζει το πρώτο σετ
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει ένα εντυπωσιακό φίνις στη σεζόν και προκρίθηκε στον τελικό του Hellenic Championship στην Αθήνα, επικρατώντας του Γιάνικ Χάνφμαν με 6-3, 6-4 σε 79 λεπτά, σε ένα τουρνουά που ο ίδιος «μετακόμισε» από το Βελιγράδι και σηματοδοτεί την πρώτη του επαγγελματική παρουσία στην Ελλάδα. Ο 38χρονος Σέρβος βρίσκεται πλέον μια νίκη μακριά από τον 101ο τίτλο της καριέρας του και έφτασε σε ένα ακόμη ορόσημο, έχοντας πια προκριθεί σε τελικό σε 23 διαφορετικές χώρες.
Ο κορυφαίος τουρνουά επιβεβαίωσε μεστό παιχνίδι και ψυχραιμία στις κρίσιμες στιγμές, παρότι στο δεύτερο σετ έχασε για πρώτη φορά το σερβίς του μέσα στην εβδομάδα, πριν ανακτήσει άμεσα τον έλεγχο για να «κλειδώσει» την πρόκριση. Το αποτέλεσμα έσπασε και μια δυσάρεστη σειρά τεσσάρων ημιτελικών όπου είχε σταματήσει φέτος (Ρολάν Γκαρός, Γουίμπλεντον, U.S. Open, Σανγκάη), ενώ βελτίωσε το ρεκόρ του στο head‑to‑head με τον Χάνφμαν στο 3-0.
Μετά τον χαμένο τελικό του Miami Open, στις 31 Μαρτίου, κόντρα στον Μένσικ, αλλά και την πρώτη του φετινή νίκη σε τελικό, στη Γενεύη, στις 24 του Μαϊου (κόντρα στον Χούρκατς), ο Νόλε θέλει να διπλασιάσει τους τίτλους του για το 2025.
Ο 38χρονος Σέρβος, μόλις πατήσει το ταρτάν του “Telecom Center” της Αθήνας, θα έχει αγωνιστεί σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης τένις, σε 23η διαφορετική χώρα.
Το ντεμπούτο του σε τελικό είχε πραγματοποιηθεί 19 χρόνια πίσω και το 2006 επί Κροατικού εδάφους. Στο όπεν του Ούμαγκ, ο 19χρονος τότε Νόλε, είχε ηττηθεί, από τον άλλο παρόντα της διοργάνωσης που διεξάγεται στη χώρα μας (αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο), Σταν Βαβρίνκα. Οι χώρες-τελικοί το Νόλε: Κροατία, Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ταϊλάνδη, Ολλανδία, Ιταλία, Μονακό, Ελβετία, Γαλλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σερβία, Κίνα, Αυστραλία, Πορτογαλία, Καναδάς, Αυστρία, Ισπανία, Κατάρ, Ιαπωνία, Καζακστάν, Ισραήλ, Ελλάδα.
Πέρα από το αριθμητικό «κυνήγι», η παρουσία του στην Αθήνα έχει ιδιαίτερη σημασία: ο Τζόκοβιτς μένει πλέον στην Ελλάδα, προσφέροντας στους φιλάθλους που σπάνια τον βλέπουν σε ATP 250 την ευκαιρία να τον απολαύσουν από κοντά, σε ένα event που φέρνει και πάλι ΑΤΡ διοργάνωση στη χώρα ύστερα από δεκαετίες. Ο Σέρβος έδειξε συνεπή ένταση από τη γραμμή βάσης, διάβασε τα service games του Γερμανού και διατήρησε ακέραιο το φετινό του ρεκόρ όταν κερδίζει το πρώτο σετ.
Στον αυριανό τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λορέντσο Μουζέτι – Σεμπάστιαν Κόρντα, με τον Ιταλό να κυνηγά παράλληλα ένα εισιτήριο για τα ATP Finals. Για τον Τζόκοβιτς, μια ακόμη κούπα θα προσθέσει νέο κεφάλαιο σε μια ήδη ανεπανάληπτη διαδρομή, ενισχύοντας τη φόρμα του ενόψει Τορίνου και επιβεβαιώνοντας ότι «υπάρχει ακόμη πολλή ζωή» σε έναν θρύλο που δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης.
