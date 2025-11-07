Hellenic Championship: Ο Τζόκοβιτς σε 144ο τελικό καριέρας, σε 23η διαφορετική χώρα!

Ο Σέρβος θρύλος του τένις κέρδισε τον Γιανίκ Χάνφμαν (6-3, 6-4) και προκρίθηκε στον τελικό του Hellenic Championship, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα και ανεβάζοντας το ρεκόρ του σε 30-0 το 2025 όταν κερδίζει το πρώτο σετ