Ανασκευάζει για τα «στημένα» ο Σούντγκρεν: Συγγνώμη αν παρερμηνεύτηκαν τα λόγια μου – Απόλυτος σεβασμός προς την ομάδα

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από την πρόσφατη συνέντευξη του Ντάνιελ Σούντγκρεν σε σουηδικό μέσο στην οποία δήλωσε ότι στήθηκαν τα παιχνίδια του Βόλου με τον Πανσερραϊκό, ο έμπειρος μπακ προχώρησε σε διευκρινίσεις μέσω ανακοίνωσης του