Εκπαίδευση, συνεχές mentoring και ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης με την υποστήριξη της Groupama Ασφαλιστικής – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το επόμενο επαγγελματικό βήμα σου.
Αναβλήθηκε για τις 7 Οκτωβρίου η δίκη της Έλενας Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Αναβλήθηκε για τις 7 Οκτωβρίου η δίκη της Έλενας Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος συνηγόρου ενώ η κατηγορούμενη δεν βρέθηκε στο δικαστήριο
Για τις 7 Οκτωβρίου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Δικαστήριο η δίκη της ηθοποιού Έλενας Τοπαλίδου η οποία κατηγορείται για «οδήγηση οχήματος υπό την επίδραση οινοπνεύματος». Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος συνηγόρου ενώ η κατηγορούμενη δεν βρέθηκε στο δικαστήριο.
H Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο της για έλεγχο στη συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με τη δεύτερη μέτρηση του αλκοτέστ να δείχνει ποσοστό 0,77 mg/l εκπνεόμενου αέρα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η Έλενα Τοπαλίδου ζήτησε από τους δημοσιογράφους να σεβαστούν την ίδια και τον γιο της, τονίζοντας παράλληλα πως ήταν ένα γεγονός που δεν θα ξανασυμβεί: «Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν. Συνέβη και σε μένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε απ’ τα λάθη μας. Θα μάθω. Παρακαλώ πάρα πολύ να προστατέψουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι. Από όλους όσοι με σέβονται και όσοι με αγαπούν, παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Αυτά ήθελα να πω τώρα. Θα τα πούμε άλλη ώρα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Προς τους ανθρώπους που με σέβονται, και πιστεύω ότι με σέβονται, με αγαπούν, το έχουν δείξει, οπότε ας σεβαστούν και την ατυχία μου», είπε.
H Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο της για έλεγχο στη συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με τη δεύτερη μέτρηση του αλκοτέστ να δείχνει ποσοστό 0,77 mg/l εκπνεόμενου αέρα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η Έλενα Τοπαλίδου ζήτησε από τους δημοσιογράφους να σεβαστούν την ίδια και τον γιο της, τονίζοντας παράλληλα πως ήταν ένα γεγονός που δεν θα ξανασυμβεί: «Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν. Συνέβη και σε μένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε απ’ τα λάθη μας. Θα μάθω. Παρακαλώ πάρα πολύ να προστατέψουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι. Από όλους όσοι με σέβονται και όσοι με αγαπούν, παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Αυτά ήθελα να πω τώρα. Θα τα πούμε άλλη ώρα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Προς τους ανθρώπους που με σέβονται, και πιστεύω ότι με σέβονται, με αγαπούν, το έχουν δείξει, οπότε ας σεβαστούν και την ατυχία μου», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα