Πανιώνιος: Ρήξη χιαστού ο Λούντζης, μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο
Ο διεθνής γκαρντ υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού στην αναμέτρηση με τον Άρη
Δυσάρεστα νέα για τον Πανιώνιο, καθώς ο Μιχάλης Λούντζης υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Αρη (25/10).
Ο διεθνής γκαρντ θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο την πλήρη επάνοδό του στη δράση. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης εξέφρασε τη στήριξή της στον παίκτη, ευχόμενη ταχεία ανάρρωση και «σιδερένια επιστροφή».
Η ανακοίνωση του Πανιωνίου αναφέρει τα εξής: «Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε, ο Μιχάλης Λούντζης υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού. Ο αθλητής θα χειρουργηθεί άμεσα. Ευχόμαστε στον Μιχάλη να είναι σιδερένιος και σύντομα να βρίσκεται στα γήπεδα».
