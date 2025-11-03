Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Συγκίνησαν Ρεάλ και Άρνολντ με φόρο τιμής στον Ζότα: «Μου λείπεις φίλε μου κάθε μέρα»
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέθεσε λουλούδια στο «Άνφιλντ» στη μνήμη του Ντιόγο Ζότα, με τον πρώην συμπαίκτη του, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, να γράφει το δικό του συγκινητικό μήνυμα
Ο αδόκητος χαμός του Ντιόγο Ζότα τον προηγούμενο Ιούλιο συντάραξε συθέμελα τον οργανισμό της Λίβερπουλ, αλλά και ολόκληρου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που θρηνεί ακόμα για τον αιφνίδιο θάνατο του Πορτογάλου επιθετικού.
Έκτοτε έξω από το «Άνφιλντ» μια στοίβα από κασκόλ, φανέλες, σημαίες, λουλούδια και διάφορα αναμνηστικά κοσμούν τον περιβάλλοντα χώρο στη μνήμη του Ντιόγο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 28 ετών μαζί με τον αδερφό του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία.
Τον δικό της φόρο τιμής σε αυτό το μνημείο σεβασμού κι αγάπης προς τον Ζότα απέτισε και η Ρεάλ Μαδρίτης που έχει ταξιδέψει στο Λίβερπουλ ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης για την League Phase του Champions League. Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Τσάμπι Αλόνσο, Ντιν Χάουσεν και Εμίλιο Μπουτραγκένιο κατέθεσαν λουλούδια στη μνήμη του Πορτογάλου, όμως την παράσταση έκλεψε το συγκινητικό γράμμα που αφιέρωσε ο Άγγλος.
«Φίλε μου, Ντιόγο. Μας λείπεις πολύ, αλλά ακόμα σε αγαπάμε. Η μνήμη σου και του Αντρέ θα ζει για πάντα. Χαμογελώ κάθε φορά που σε σκέφτομαι και θα θυμάμαι πάντα τις όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί. Μου λείπεις, φίλε μου, κάθε μέρα» έγραψε χαρακτηριστικά στο γράμμα του ο Άγγλος μπακ για τον συμπαίκτη και φίλο του. Παράλληλα μάλιστα ο Άρνολντ συνόδεψε το γράμμα και με ένα κόκκινο χειριστήριο PlayStation, σε μια συμβολική χειρονομία για τον δημοφιλή πανηγυρισμό του Ζότα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso, Emilio Butragueño and Dean Huijsen laid tributes to Diogo Jota and Andre Silva at Anfield this evening ahead of Real Madrid's visit to Anfield tomorrow night ❤️ pic.twitter.com/dd1vBBi8px— Liverpool FC (@LFC) November 3, 2025
November 3, 2025
Trent leaving a PlayStation controller at the Jota memorial 🥹 pic.twitter.com/9hcPzZwdVC— Anfield Watch (@AnfieldWatch) November 3, 2025
