Ο Τζόκοβιτς θα αγωνιστεί στους τελικούς του ATP στο Τορίνο
Ο Άντζελο Μπινάγκι ανακοίνωσε ότι ο Σέρβος θα αγωνιστεί στο Τορίνο (9–16/11) όπου μένει ανοιχτή μια θέση με Μουζέτι και Οζέ-Αλιασίμ να τη διεκδικούν
Ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας αντισφαίρισης, Άντζελο Μπινάγκι, επιβεβαίωσε (3/11) ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, θα αγωνιστεί στους τελικούς του ATP στο Τορίνο από τις 9 έως τις 16 Νοεμβρίου.
«Έχουμε επιβεβαίωση, ο Τζόκοβιτς θα είναι στο Τορίνο», δήλωσε στο ραδιόφωνο Rai Gr Parlamento.
Έχει προγραμματιστεί να επιστρέψει αύριο (4/11) στους αγώνες στην Αθήνα, στο τουρνουά ATP250.
Πέρυσι, ο Τζόκοβιτς δεν συμμετείχε στο «Masters Tournament», το οποίο συγκεντρώνει τους οκτώ καλύτερους παίκτες της χρονιάς, ένα τουρνουά που έχει κερδίσει επτά φορές, ένα ρεκόρ διοργάνωσης. Ο Σέρβος κατέχει αυτή τη στιγμή την τέταρτη θέση στο Race to Dubai (η κατάταξη από την οποία οι οκτώ πρώτοι προκρίνονται στους τελικούς του ATP).
Η συμμετοχή του, η οποία ήταν αβέβαιη για ένα διάστημα, σημαίνει ότι απομένει μόνο μία θέση για τους Τελικούς του ATP, για την οποία θα αγωνιστούν ο Καναδός Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ και ο Ιταλός Λορέντσο Μουζέτι, οι οποίοι κατατάσσονται όγδοοι και ένατοι αντίστοιχα στην κατάταξη του τέλους του έτους.
Τους χωρίζουν 160 βαθμοί. Ο Μουζέτι, αγωνίζεται αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, μπορεί να ξεπεράσει τον Καναδό, φιναλίστ στο Παρίσι, κερδίζοντας το τουρνουά της Αθήνας.
