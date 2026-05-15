Αχαΐα: Κάρφωσε στην πλάτη με δύο μαχαιριές 35χρονο μετά από καβγά, αναζητείται από τις Αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
Αχαΐα Επίθεση με μαχαίρι

Αχαΐα: Κάρφωσε στην πλάτη με δύο μαχαιριές 35χρονο μετά από καβγά, αναζητείται από τις Αρχές

Ο 52χρονος φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί, ενώ έχει εντοπιστεί και το μαχαίρι με ίχνη αίματος

Αχαΐα: Κάρφωσε στην πλάτη με δύο μαχαιριές 35χρονο μετά από καβγά, αναζητείται από τις Αρχές
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας για τον εντοπισμό 52χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 35χρονο έπειτα από έντονο καβγά στην Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στην οδό Διάκου, όταν οι δύο άνδρες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, διαπληκτίστηκαν. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 52χρονος έβγαλε λάμα μαχαιριού και τραυμάτισε δύο φορές στην πλάτη τον 35χρονο.

Το θύμα μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Ωστόσο, οι αστυνομικοί έχουν ήδη ταυτοποιήσει τα στοιχεία του, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του εντοπίστηκε η λάμα του μαχαιριού με ίχνη αίματος.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης