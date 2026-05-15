Θεσσαλονίκη: 17χρονος Αιγύπτιος μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς με… ηλεκτρικό πατίνι
Στην περιοχή της Άνω Πόλης εντοπίστηκε πάνω σε πατίνι με άλλα δύο άτομα από το Νεπάλ και το Πακιστάν που είχαν εισέλθει παράνομα στην χώρα
Για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών κατηγορείται 17χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης μετέφερε δύο άτομα πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι στη Θεσσαλονίκη.
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα να κινείται στην περιοχή της Άνω Πόλης και προχώρησαν σε σήμα στάσης προκειμένου να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.
Τότε, ο 17χρονος οδηγός προσπάθησε να διαφύγει συνεχίζοντας την πορεία του, πετώντας ταυτόχρονα στο οδόστρωμα ένα αναδιπλούμενο στιλέτο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο επιβάτες του πατινιού, ένας από το Νεπάλ και ένας από το Πακιστάν, είχαν εισέλθει παράνομα στην ελληνική επικράτεια τα προηγούμενα 24ωρα από τα σύνορα του Έβρου, ενώ ο 17χρονος Αιγύπτιος είχε αναλάβει τη μεταφορά τους με το πατίνι εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ο Αιγύπτιος θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
