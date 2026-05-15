Απάτη με λεία άνω των 150.000 ευρώ στην Θεσσαλονίκη: Προσποιούνταν ασφαλιστές, λογιστές και υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ
Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο άντρες, ηλικίας 23 και 56 ετών, καθώς και μία 33χρονη γυναίκα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία

Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτήδειοι στην ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψίαστα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή ή λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ.

Αστυνομικοί τού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως εξιχνίασαν τρεις περιπτώσεις απάτης που τελέστηκαν τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο άντρες, ηλικίας 23 και 56 ετών, καθώς και μία 33χρονη γυναίκα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., με διαφορετικά προσχήματα κάθε φορά, παρουσιάζονταν στα θύματά τους με τις παραπάνω υποτιθέμενες ιδιότητες, καταφέρνοντας να αποσπάσουν συνολικά 8.220 ευρώ, 10.000 δολάρια ΗΠΑ, τρεις χρυσές λίρες, όπως επίσης χρυσαφικά και κοσμήματα, αξίας 130.000 ευρώ.
