Apon: Δεν έχω καβαλήσει το καλάμι, η έπαρση προηγείται της πτώσης και εγώ θέλω μόνο να ανεβαίνω
Έχω πολύ καλές βάσεις από την οικογένειά μου, είπε ο τραγουδιστής
Τη στάση που κρατά απέναντι στην επιτυχία και τη δημοσιότητα, περιέγραψε ο Apon ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει επηρεαστεί από την ανοδική πορεία της καριέρας του, ενώ τόνισε πως αποφεύγει την έπαρση, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να οδηγήσει στην πτώση.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου, στην παρουσίαση του άλμπουμ του «Ηχογένεια» μιλώντας για τον σημαντικό ρόλο που παίζει στη ζωή του η οικογένεια και ο κύκλος του. Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι εάν ποτέ επηρεαστεί από τα φώτα της δημοσιότητας, υπάρχουν στο πλευρό του οι κατάλληλοι άνθρωποι, έτσι ώστε να τον προσγειώσουν.
Όπως δήλωσε: «Δεν έχω καβαλήσει το καλάμι, έχω πολύ καλές βάσεις από την οικογένειά μου, και έχω πολύ καλό κύκλο, γιατί ο κύκλος μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και να δει κάτι, θα με κρατήσει. Γενικά πιστεύω ότι η έπαρση προηγείται της πτώσης, και εγώ θέλω μόνο να ανεβαίνω».
Δείτε το βίντεo
Στη συνέχεια, ο Apon μίλησε για τη φετινή συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας: «Η συνεργασία μας ήταν υπέροχη, διαφορετική, περάσαμε πολύ ωραία και ο κόσμος νομίζω, οπότε πήγαν όλα πρίμα».
